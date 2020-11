Larsa Pippen est l’une des dernières célébrités à avoir été testée positive au COVID-19. Après avoir confirmé avec ses abonnés via Instagram, Pippen admet: “Je n’ai jamais ressenti de douleur comme ça.” Selon E! News, elle a exprimé que le coronavirus n’est “pas une blague”.

Elle n’est que l’une des nombreuses personnes aux yeux du public qui ont récemment combattu le virus mortel. Après que les CMA Awards ont eu lieu cette semaine à Nashville, dans le Tennessee, quelques célébrités de la musique country se sont manifestées spécifiquement pour leur cas. Tyler Hubbard de Florida Georgia Line a été en quarantaine après avoir été testé positif, et Rascal Flatts a été contraint de se retirer de l’émission car l’un de ses membres a également été testé positif.

Lady A s’est également retirée du spectacle après avoir annoncé que, bien qu’ils soient tous en sécurité dans le groupe, un membre de leur famille a été testé positif. «Jusqu’à présent, nous continuons tous les trois à avoir un test négatif, et par prudence et amour pour tous ceux qui sont impliqués dans les CMA, nous avons décidé de rester à la maison après les récompenses ce soir. Ils se sont terminés par «Restez en sécurité là-bas». Selon NBC News, le nombre de cas de COVID-19 augmente dans 49 États et les États-Unis ont maintenant enregistré une nouvelle augmentation record de cas quotidiens à partir du 13 novembre. Alors que les chiffres augmentent, les responsables de la santé exhortent les Américains à pratiquer des mesures sûres en prenant des distances sociales, en portant des masques faciaux et en se lavant les mains fréquemment.

À l’approche des fêtes, il est à craindre que les chiffres ne continuent d’augmenter, car les êtres chers aspirent à se rassembler. “Je parlais avec mes collègues britanniques qui disent que le Royaume-Uni est similaire à ce que nous sommes maintenant parce que chacun de nos pays a cet esprit indépendant”, a déclaré jeudi le Dr Anthony Fauci. “Je peux comprendre ça, mais c’est le moment de faire ce qu’on vous dit.”

Quant à Pippen, elle tient ses fans informés via les réseaux sociaux. Récemment, elle a fait la une des journaux après ses retombées avec l’ancienne meilleure amie Kim Kardashian. Pippen est devenue publique il y a quelques jours, affirmant qu’elle était sortie avec Tristan Thompson avant Khloé Kardashian, ce qui aurait peut-être ajouté plus de carburant à l’incendie. Alors qu’elle prétend qu’ils sont sortis ensemble ou se sont trompés pendant que le fondateur de Good American et Thompson étaient ensemble, elle a dit que c’était elle qui l’avait présenté à la famille Kardashian et Jenner lorsqu’elle l’a emmené à l’une des fêtes de Kardashian.