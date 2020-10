“Je n’avais pas encouragé”, Paulina Goto revendique un look renouvelé | Instagram

La célèbre Paulina Goto, a dû passer beaucoup de temps pour encourager un changement radical et maintenant qu’elle voit les résultats, elle dit qu’elle regrette de ne pas l’avoir fait avant. “Je n’avais pas osé par messe”, a déclaré la jeune promesse de la performance.

De même, l’actrice mexicaine, après avoir vécu l’une des expériences les plus difficiles en perdant son père à la mi-septembre dernier, a compris qu’il n’y a qu’une seule vie et qu’il faut en profiter en s’encourageant à faire des choses différentes.

Le compositeur de 29 ans, Paulina Goto, qui depuis son apparition avait porté un look attaché aux tendances classiques avec des reflets clairs et des nuances de cheveux plus foncés, a relevé un nouveau défi.

Il a partagé qu’il avait longtemps voulu subir une cure de jouvence, cependant, il a toujours éprouvé des doutes quant à sa réalisation.

Après avoir finalement décidé de concrétiser son idée, elle a recherché l’une des meilleures, une experte du monde de la beauté.

Alors pour s’encourager, elle s’est mise entre des mains professionnelles et a choisi le célèbre tsar, Gabriel Samra, qui a su réaliser le rêve du protagoniste du film “Vingt ans, divorcé et fantastique”, fasciné par les résultats.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

“Il a ressenti beaucoup de frissons”

Moments précédents où les mains du styliste toucheront les cheveux du célèbre et feront leur “magie”, Goto a avoué avoir ressenti beaucoup de nerfs et même des frissons.

Depuis 10 ans (réels) je voulais peindre mes cheveux comme ça et je n’avais pas osé par messenger. Aujourd’hui j’ai décidé de réaliser mon rêve avec mon cher Gabriel Samra, qui avait “ les frissons ” depuis qu’il a commencé à me peindre [escalofríos] car il sait à quel point ce changement est important pour moi », a écrit le protagoniste de feuilletons à succès tels que Un chemin vers le destin sur Instagram.

Après dix ans à nourrir l’idée de teindre ses cheveux d’une manière très différente, la star du cinéma et de la télévision porte maintenant un grand changement avec des cheveux roses.

Ces derniers jours, j’ai pensé que la vie était courte et que je ne voulais pas me retrouver avec l’envie de ne rien faire et mes cheveux roses sont un chèque dans la liste des seaux », a-t-il reconnu.

Sa nouvelle image a dépassé ses attentes alors la belle Paulina Goto n’a pas manqué l’occasion de montrer le résultat final à ses plus de quatre millions de followers sur son compte Instagram.

De la fille nerveuse venue au studio du célèbre professionnel de la beauté, une femme plus renouvelée et plus heureuse de sa nouvelle couleur de cheveux est sortie.

Ce n’est pas pour rien, mais je crois beaucoup avec ce look », écrit Paulina en riant.

Suite à la publication, certaines des réactions ont été très positives, ce qui aurait confirmé que l’artiste avait pris une bonne décision. “Les petits changements font les grands”, a déclaré le chanteur.

Et sûrement, il attendrait impatiemment l’une des opinions les plus importantes, celle de son partenaire, l’acteur mexicain Rodrigo Saval, surpris par la nouvelle image de sa célèbre petite amie.

Oh, mais que c’est beau, a commenté le diplômé en administration publique et gouvernement, auquel Paulina a répondu avec amour: «Tuu bombón!

De même, d’autres collègues du milieu ont exprimé avec affection à quel point elle était belle avec sa nouvelle apparence, à laquelle l’actrice a répondu de la même manière, montrant la grande appréciation qui existe entre eux.

Et tu es magnifique, répondit Goto, accompagnant son message avec quelques cœurs, avec la même attention qu’il appréciait la plupart des commentaires.

Vous pouvez également lire Dévastée Paulina Goto au départ inattendu de son père

L’actrice Renata Notni, une autre de ses collègues du monde du divertissement, était une autre des figures présentes avec un message à son collègue.