Gal Gadot partage sa réponse à sa tristement célèbre vidéo “Imagine”, qui est devenue un début viral de la propagation de la pandémie de coronavirus aux États-Unis en mars. Dans le nouveau numéro de novembre de Vanity Fair, l’actrice de Wonder Woman a défendu ses intentions comme étant bonnes, malgré les critiques selon lesquelles la vidéo était digne de grincer des dents et hors de propos.

“Parfois, vous savez, vous essayez de faire une bonne action et ce n’est tout simplement pas la bonne action”, dit Gadot dans le nouveau profil. “Je n’avais que de bonnes intentions et cela venait du meilleur endroit, et je voulais juste envoyer de la lumière et de l’amour au monde.” La vidéo, qui a été publiée sur le compte Instagram de Gadot, présentait des camées de Natalie Portman, Jimmy Fallon, Zoë Kravitz, Will Ferrell, Amy Adams, James Marsden, Mark Ruffalo, Sarah Silverman, Sia, Maya Rudolph et plus, qui se sont tous joints à chantez une ligne de la chanson de John Legend “Imagine”.

«J’ai commencé avec quelques amis, puis j’ai parlé à Kristen [Wiig]», A déclaré Gadot à Vanity Fair.« Kristen est comme le maire d’Hollywood. Tout le monde l’aime et elle a amené un groupe de personnes au jeu. Mais oui, je l’ai commencé, et je peux seulement dire que je voulais faire quelque chose de bien et de pur, et cela n’a pas transcendé. “

Gadot a déclaré au moment de la publication de la vidéo qu’elle s’était «sentie un peu philosophique» en quarantaine, mais son geste a suscité le scepticisme de la part de personnes qui pensaient que les stars impliquées auraient dû faire un don à COVID-19 au lieu de chanter une chanson sur Instagram . L’actrice de Red Notice a noté dans la nouvelle interview qu’elle ne s’excuserait pas pour la vidéo, malgré le contrecoup. «Il y a quelque chose que j’ai appris à dire, à savoir: ‘Je ne suis pas en désaccord avec vous, mais’ – donc fondamentalement, je ne suis pas d’accord avec vous», expliqua-t-elle à propos de sa réaction. «Alors je me suis adapté. Je suis juste arrivé à la conclusion: je fais moi, tu fais toi. Je préfère que tu ne m’aimes pas en ce moment plutôt que de ne pas dire ma vérité.

Gadot a vu un certain nombre de participants à sa vidéo tenter de la défendre, y compris la star de Fifty Shades of Grey Jamie Dornan, qui a déclaré en avril sur le podcast Tea With Me que Gadot «essayait de faire une bonne chose», mais il traîné avec lui. ” Quant à ce qu’il pensait de la réponse, Dornan a répondu: «Je vais vous dire quel était le problème. J’ai littéralement fait le mien dans les toilettes de ma maison. De toute évidence, certaines personnes s’étaient échappées vers leur résidence secondaire. Il y a trop de superficie. en arrière-plan, trop de beaux arbres se balançant en arrière-plan, clairement devant un océan, ce genre de folie. “