Les superstars de la WWE ont commencé à suspendre leurs comptes Twitch en raison de la nouvelle politique de l’entreprise, et Paige n’est pas heureuse. Au cours d’une récente diffusion, Paige a appris que les talentueux avaient commencé à suspendre leurs comptes Twitch, ce qui était une surprise car on pensait qu’aucun changement majeur ne serait apporté dans un avenir prévisible. Paige est ensuite partie à la WWE en déclarant qu’elle “ne peut plus prendre cette compagnie”.

Sur son stream, Paige a déclaré (via ComicBook.com): “Il y aura peut-être un moment où je devrai arrêter la diffusion. Je devrai m’en aller. Si je dois partir, nous devons rendre aujourd’hui et samedi f – fous . Je suis honnêtement arrivé au point où je ne peux plus traiter avec cette entreprise. Maintenant, je dois prendre une décision très importante. Elle a poursuivi en disant qu’elle était “fatiguée” et “s’est cassé le cou deux fois, deux fois pour cette entreprise. »Elle a ensuite expliqué pourquoi Twitch était important pour elle et les fans.

«Nous construisons une communauté et une famille où c’est une évasion pour beaucoup de gens, y compris moi-même. Je ne peux plus lutter “, a-t-elle déclaré.” J’ai travaillé si dur à la WWE que je ne peux plus lutter parce que mon cou est f-d. . Tous mes rêves ont été emportés. Je devais avoir quelque chose qui remplisse cet énorme vide que j’ai perdu avec la lutte. Je ne pouvais plus lutter, quelque chose que je vivais et respirais depuis que j’étais un fœtus, et cela m’a été arraché. Je devais trouver quelque chose que je pourrais remplir un peu de ça et Twitch était une chose merveilleuse pour moi. C’est un endroit tellement merveilleux pour moi.

La WWE a annoncé la décision en septembre et a expliqué pourquoi cette décision avait été prise. “Tout comme Disney et Warner Bros., la WWE crée, promeut et investit dans sa propriété intellectuelle, c’est-à-dire les noms de scène d’artistes comme The Fiend Bray Wyatt, Roman Reigns, Big E et Braun Strowman », lit-on dans la déclaration. «C’est le contrôle et l’exploitation de ces personnages qui permettent à la WWE de générer des revenus, ce qui permet à son tour à l’entreprise de rémunérer les artistes interprètes au plus haut niveau de l’industrie du divertissement sportif. Nonobstant le langage contractuel, il est impératif pour le succès de notre entreprise pour protéger nos plus grands actifs et établir des partenariats avec des tiers à l’échelle de l’entreprise, plutôt qu’au niveau individuel, ce qui, par conséquent, offrira plus de valeur à toutes les parties concernées. ” Des talents tels que AJ Styles, Mia Yim et Cesaro ont dû informer leurs communautés que leurs comptes Twitch touchaient à leur fin.