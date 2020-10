En l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale, Sharon Osbourne s’ouvre courageusement sur sa lutte contre la santé mentale, racontant à ses coanimateurs dans The Talk la fois où elle a tenté de se suicider en 2016. Dans l’épisode de jeudi, la femme de 68 ans a réfléchi sur la tentative et l’enregistrement dans un établissement de santé mentale pour suivre un traitement.

“Il y a quatre ans, je trouvais les choses très, très difficiles et … j’ai essayé de me suicider et ce n’était pas pour attirer l’attention. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter”, a-t-elle déclaré, ajoutant que Sheryl Underwood était au courant de la tentative. . “Je me souviens de cette époque, et je me souviens que nous voulions vous donner votre espace et votre intimité,” approuva Underwood.

. @ MrsSOsbourne parle de sa tentative de suicide en 2017 et de son séjour dans un établissement de santé mentale pour obtenir de l’aide. # Conscience de la santé mentale pic.twitter.com/Z7PHmoSvrc – The Talk (@TheTalkCBS) 9 octobre 2020

«Je suis allé dans un endroit pour obtenir de l’aide», a poursuivi Osbourne, se rappelant comment elle a rencontré deux jeunes filles dans l’établissement de réadaptation qui luttaient contre la toxicomanie et dont les mères s’étaient suicidées. «Ils m’ont dit qu’ils buvaient et consommaient de la drogue… tous les deux, leurs mères avaient [died by] suicide. Et ça les a tellement gâchés, qu’ils ne pouvaient pas faire face à leur vie, et cela m’a choqué en – allez, est-ce que je vais faire ça à ma famille, mes bébés? En aucune façon. Et cela m’a choqué; c’était comme un choc électrique, et c’était comme, rassemblez-vous. “

“C’était comme:” Regardez ces deux filles. Si j’essaye à nouveau, cela pourrait être mes enfants “”, a déclaré Osbourne. Elle partage trois enfants avec son mari Ozzy Osbourne: son fils Jack, 34 ans, et ses filles Kelly, 35 ans, et Aimée, 37 ans.

Alors qu’Osbourne a parlé de son parcours en santé mentale afin de sensibiliser le public à la Journée mondiale de la santé mentale, qui aura lieu samedi, ce n’est pas la première fois qu’elle le fait. En 2019, elle a révélé trois tentatives de suicide passées auxquelles elle avait survécu au fil des ans. Bien qu’elle ait admis avoir souvent mis la situation à la légère, elle a reconnu à quel point il peut être difficile de continuer. «Je plaisantais à ce sujet mais je ne devrais pas – parler de ma dépression», a-t-elle déclaré à l’époque. «Et c’est comme, tu sais, dire: ‘Oh, la première fois que j’ai essayé de me suicider, c’était bien, la deuxième, d’accord, la troisième fois, oye!’»

«Mais c’est comme, je suis toujours là. Je fais toujours ce que je fais et tu as du mal », a poursuivi Osbourne. «Je souhaite que tout le monde puisse penser aux fleurs, aux marguerites et aux princesses, mais vous ne pouvez pas.

En novembre 2014, elle a déclaré dans The Talk qu’elle souffrait de dépression et qu’elle prenait des médicaments depuis 16 ans à l’époque. Elle a dit que “certains jours sont meilleurs que d’autres, et certains jours, vous avez l’impression de vouloir simplement passer les draps au-dessus de votre tête et de rester dans ce lit et de ne rien faire d’autre que pourrir.”

Deux ans plus tard, elle a déclaré qu’elle avait connu une crise de santé mentale entraînant un congé d’urgence de cinq semaines pour l’émission-débat de la SCS après que sa famille l’avait admise dans un établissement. “Je pense que si tu es né avec [depression] vous l’avez toute votre vie, et c’est une bataille continue, donc c’est une chose continue de réaliser à quel point vous êtes béni et ce dont vous devez être heureux dans la journée, et j’en ai tellement », a-t-elle déclaré plus tard à Access Hollywood.