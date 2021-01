Tim Allen a partagé une histoire hilarante et maladroite sur la création de The Santa Clause 2, quand il a accidentellement maudit devant des enfants alors qu’il était maquillé en Père Noël. Lors d’une escale au Kelly Clarkson Show jeudi, la star de Last Man Standing a admis qu’il n’était pas un grand fan des enfants, même s’il en avait. Il a été très frustré alors que les enfants étaient agités pendant une scène qui a dû être filmée 15 fois.

«Je ne suis pas vraiment un grand fan des enfants», a déclaré Allen à Clarkson, rapporte E! Nouvelles. “Je les ai. J’aime les miens, en quelque sorte. Je n’aime pas les enfants des autres. Et quand on faisait le Père Noël, c’était comme des chats, ils ne me laissaient pas tranquille. Je veux dire, je suis habillé comme le Père Noël Claus, nous avions un plateau du Pôle Nord. Nous avons utilisé de vrais enfants, et, dans une scène dans un sous-marin, nous cherchons – nous attendons le Pôle Nord, puis la Force aérienne survole le Pôle Nord. “

Allen a dû filmer 15 prises des scènes, et il ne pouvait plus retenir sa colère. Il a dit à tout le monde de se taire, puis a remarqué que deux enfants se battaient en arrière-plan. Il était déjà tard dans l’après-midi, et Allen était “très en colère, en sueur, et la caméra devait juste venir chercher mes yeux.” Une fois le film commencé, les enfants ont continué à se disputer sur la façon dont ils avaient frappé ou pincé l’autre. “Quinze prises plus tard, le gamin a dit un mot de plus, et j’ai lancé la bombe F la plus bruyante”, a déclaré Allen.

Soudain, tout le monde s’est arrêté. L’homme en costume de père Noël vient de maudire, après tout! Les enfants étaient complètement sous le choc et les producteurs de Disney sont venus sur le plateau pour calmer la situation. Ils ont dit aux parents qu’Allen avait en fait dit «fuch», un mot suédois qui signifie «garniture de vacances». “Les enfants ne l’ont pas acheté. Personne ne l’a acheté”, a déclaré Allen. “Je n’ai plus jamais fait ça. J’ai réalisé que j’avais choqué ces pauvres enfants.”

La franchise Santa Clause a débuté en 1994 et a été suivie de suites en 2002 et 2006. Dans la série, Allen joue Scott Calvin, un vendeur de jouets qui a accidentellement fait tomber le vrai Père Noël la veille de Noël et a dû terminer celui du Père Noël. livraisons. Le premier film est devenu un classique de Noël moderne et les trois films sont disponibles sur Disney +. Allen peut également être vu dans Last Man Standing, diffusé les jeudis Fox à 21h30 HE. Le spectacle en est à sa neuvième et dernière saison.