Je ne suis plus là, le film qui a balayé les derniers Ariel Awards avec neuf statuettes, et qui représentera ce pays aux Goya Film Awards en Espagne dans la catégorie Cinéma ibéro-américain, clôturera le 12 février une série de films qui sera Vous pouvez voir gratuitement à la Casa de México à Madrid.

Une première très particulière, a expliqué Ximena Caraza, réalisatrice de Casa de México, puisqu’elle est la cerise sur le gâteau d’une sélection complète, avec cinq des meilleurs films de la cinématographie mexicaine, reflet de “la grande variété, mais aussi de la qualité”. du nouveau cinéma mexicain.

Ecrit et réalisé par Fernando Frías, Ya No Soy Aqui se déroule dans les montagnes de Monterrey (Mexique), où un gang de rue, Los Terkos, passe ses journées à écouter de la musique cumbia et à assister à des soirées dansantes où les alliances de gangs se ferment.

Le film, qui a remporté les Ariel Awards pour le film, le réalisateur, la cinématographie, l’acteur de percée, le scénario, le maquillage, le son, le montage et le meilleur design artistique est nominé pour les Oscars. Ce film clôt le cycle des Ariel Awards, qui fait partie du programme Mestizo La de Casa de México et peut être vu entre le 28 janvier et le 4 mars.

Le cycle comprend les films Olimpia (2018), l’animation de José Manuel Cravioto, Asfixia, de Kenya Márquez, Mano de trabajo (2019), de David Zonana et El guardián de la memoria (2020) et un mélange d’images et de dessins réels pour racontent l’expérience de trois étudiants piégés dans le mouvement étudiant de l’UNAM en 1968.