ta grand-mère ne comprend pas. Mon beau-frère pense que je suis trop prudent. Mais ma mère a été étonnamment compréhensive lorsque j’ai appelé pour annoncer la nouvelle. Cette année, au lieu de décamper vers le Hertfordshire pour passer Noël avec 20 membres de ma famille élargie qui jouent à des jeux, mangent trop, se disputent et rient, je serai seule dans mon appartement à West Hampstead.

Je vais potter, regarder la télévision et commander un plat chinois si je peux en trouver un ouvert. Je suis impatient d’y être. Je n’obtiendrai pas d’arbre – mon appartement est trop petit – et je n’ai pas pensé à m’acheter des cadeaux. Je ne serai pas complètement seul; Je rejoindrai ma famille sur Zoom, y compris ma grand-mère très technophile, et nous nous moquerons des mauvaises compétences de dessin de chacun en jouant à des jeux comme Pictionary en ligne entre les rattrapages.

En temps normal, il serait impossible que je rate un Noël en famille. Chaque année, d’aussi loin que je me souvienne, j’ai passé la journée avec ma famille. Sauf si je suis hors du pays, on s’attend à ce que je sois avec eux. Ce n’est pas une célébration religieuse pour nous, mais nous avons un dîner de Noël complet et regardons mes nièces ouvrir leurs cadeaux sous le sapin.

Mais après un an de prudence à propos de Covid, je ne veux pas prendre de risques inutiles pour une journée. Même si les lignes directrices du gouvernement disent que je peux, je ne vois pas leur logique. Ma grand-mère a 91 ans et je ne m’amuserais tout simplement pas si j’étais sur le point de lui transmettre le virus tout le temps. Ce serait vraiment dommage après neuf mois de réelle vigilance qu’il se retrouve à l’égout pendant un jour.

En plus, il y a un événement que je ne veux pas manquer avant Noël. Vendredi, je regarderai mon meilleur ami faire ses débuts dans le West End dans une pièce intitulée The Comeback au No ë l Coward Theatre, qui implique de faire un sacrifice parce que je ne veux pas courir le danger de donner un coronavirus à ma famille. .

Donc après, je vais mettre en quarantaine seul pendant deux semaines avant de les voir. C’est pourquoi je manquerai le jour de Noël avec mes proches. Je ne suis pas seul. Quelque 1,7 million de personnes prévoient d’être seules à Noël, 23% des adultes passeront la journée avec leurs parents cette année et moins de 15% prévoient de la passer avec leurs frères et sœurs.

Des amis m’ont proposé de me joindre à eux pour un Noël détendu, manger de la pizza et boire des negronis – eux aussi évitent de voir leurs proches et créent une bulle à la place.

(

Josh Green passera Noël seul

/ Matt Writtle)

Je l’ai envisagé, mais je devrais me mettre en quarantaine après cela pour voir ma famille, donc ça ne vaut pas la peine. Cela ne change pas non plus le fait que les environnements intérieurs non ventilés sont le pire environnement possible pour le virus et la vérité est que, comme je n’ai pas nécessairement envie de l’interaction humaine, ce serait un risque inutile.

Ma mère comprend. Cela aide parce que je suis une énorme introvertie, ce qu’elle sait. Mon Noël préféré dans la mémoire récente était quand ma famille gardait un chien et j’ai choisi de rester à la maison avec le chien pendant que ma famille sortait dîner. J’ai pu m’asseoir seul, regarder la télé, manger des restes; Je vivais le rêve.

Cette année, j’attends avec impatience la liberté de créer mes propres nouvelles traditions solo. Au lieu d’avoir à m’asseoir à travers Love Actually pour la centième fois, je vais juste regarder The West Wing et manger autant que je veux sans me soucier d’en laisser assez pour tout le monde.

Je sais qu’il est important pour la santé mentale de passer Noël avec les autres, ce qui est une préoccupation importante, mais maintenant que les pubs et les gymnases sont ouverts, cela ressemble à une véritable boîte de Pandore pour permettre à chacun de tout ramener à la maison pendant une période où nous sommes encouragés à oublier toutes les règles.

Je suis probablement la personne la plus prudente de ma famille. Mais je m’en fiche; c’est pire si j’infecte quelqu’un que si je suis un peu trop prudent. Si je passais Noël avec eux, je me sentirais coupable, conscient que je pourrais cracher une infection pendant que nous essayons tous de passer un bon moment.

Ce n’est pas un Noël typique, mais rien de 2020 n’a été typique. Et je me considère toujours chanceux.

Je ne passerai pas le 25 avec ma famille, mais j’irai certainement passer du temps avec eux en janvier une fois que je serai hors de quarantaine pour les dîners, les promenades et les boissons tant attendus.

Nous pourrions même faire notre deuxième Noël; ce sera bien pour mes nièces de recevoir une deuxième série de cadeaux et j’imagine qu’il y en a peut-être même qui m’attendent aussi.

Comme dit à Radhika Sanghani