La première fois que j’entendis le shagging à volume élevé de mes voisins, je l’ai pris pour le son d’un gros animal mourant derrière mon appartement.

Qu’est-ce qui pourrait faire un cri bestial aussi fort, me demandai-je avec anxiété, alors que je clignais des yeux par la fenêtre de ma chambre dans l’obscurité d’encre au-delà? Au fur et à mesure que les jappements commençaient – courts, fausset, claquant l’oreille – je suis devenu encore plus inquiet.

L’animal a-t-il été blessé? Un prédateur pourrait-il traquer les arbustes en contrebas? Quelque chose s’était-il échappé du zoo?

Après un mois à avoir été choisi, à contrecoeur, comme le voyeur de l’orgie – une sorte de dogger accidentel – je ne me demande plus s’il faut appeler la RSPCA presque tous les soirs.

Je sais maintenant que ce que j’entends est un bruit de claques et de chatouilles, un pur vacarme de bonking, une symphonie de shagging – tout cela ricoche de l’appartement équivalent du troisième étage dans le bâtiment à côté du nôtre.

Nous connaissons maintenant l’exercice: alors que les gémissements lourds commencent, mon petit ami met ses écouteurs antibruit et je fais sauter un Nytol.

Il est toujours trop tard: je connais les accords et les refrains maintenant comme une chanson usée.

Je peux confirmer que d’autres parties du paysage sonore incluent les coups rythmiques de leur cadre de lit frappant le mur commun de nos appartements; le vif de leur matelas assiégé; et une cacophonie de renforcement mutuel («oh ouais, oh ouais, OH YEAH»).

Les choses que j’ai recherchées sur Google pendant les sessions particulièrement bruyantes incluent «comment insonoriser facilement les murs»; “Les bouchons d’oreille peuvent-ils rester coincés dans votre oreille pendant que vous dormez ???” et «Rightmove».

Bizarrement, le bruit de leurs orgasmes est plus fort dans notre salle de bain: un soir, en me brossant les dents, j’étais incapable de dire si les… euh, les bruits qui coulaient étaient les leurs ou les miens.

Lors du premier verrouillage, nous avons eu pitié de ceux qui n’avaient pas de jardins – mais comme nous passons des soirées et des week-ends à grimper sur les murs sans pubs ni restaurants où aller, qu’en est-il des pauvres bâtards sans murs insonorisés?

Il y a neuf millions de personnes à Londres et la plupart d’entre nous ont des voisins, chacun avec ses propres besoins et désirs – et nulle part ailleurs où aller.

Alors qu’il est difficile d’essayer de s’endormir au son des chenilles charnelles, je plains encore plus les WFH-ers qui essaient de passer un appel Zoom pendant que leurs voisins profitent d’un plaisir d’après-midi volubile en arrière-plan. Est-ce la vraie raison pour laquelle les gens déménagent dans le pays?

La dernière fois que je me souviens que le shagging cacophonique était un problème, c’était à l’université, lorsque vous étiez régulièrement entretenu par le bruit de votre voisin qui grognait à travers les parois minces de carton de vos résidences spartiates.

Certaines années, s’il y avait des récidivistes particulièrement bruyants, il y aurait des courriels de tuteurs, rédigés en euphémismes grinçants, rappelant à la «communauté» leur «responsabilité» envers les autres (principalement – pour éviter d’en faire un partenaire silencieux dans tout autre accord consensuel, exploits explicites).

Bien sûr, je ne vais rien faire (à part écrire à ce sujet pour le Standard, évidemment). Franchement, tant que leur baise les rend tous les deux heureux – la fin le sonne certainement toujours – alors ils devraient continuer.

Sans parler du fait que je n’ai absolument aucune idée de qui ils sont – même si je me demande tous les jours quand je passe devant leur grande maison mitoyenne subdivisée.

Une fois, alors que je regardais le chemin du devant, la porte s’est ouverte et, dans ma hâte de m’échapper, j’ai failli marcher sur le chemin d’un scooter électrique.

Sherlock, je ne le suis pas, même si j’ai supposé certaines choses. Je suis à peu près certain que les protagonistes forment un couple hétérosexuel, bien que je ne puisse pas en être certain; ils ont indéniablement de l’endurance. Et ils ont certainement besoin d’un nouveau matelas.