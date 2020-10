Donald Trump a publié une vidéo sur son compte Twitter samedi après des heures de spéculation sur son état après son test de coronavirus positif. Le président a tweeté la nouvelle tôt vendredi matin à la suite de l’annonce selon laquelle l’aide Hope Hicks avait été testée positive plus tôt dans la semaine. La situation s’est rapidement aggravée, de nombreux autres noms notables ayant été testés positifs dans les heures qui ont suivi. Y compris l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’aide de Trump Kellyanne Conway et la première dame Melania Trump.

Le message de Trump intervient après un événement de presse en milieu de matinée avec son équipe médicale qui a laissé beaucoup de gens confus et se demandant quelle est la vérité sur l’état du président. Après des messages mitigés du médecin personnel du président et de son chef de cabinet Mark Meadows, Trump s’est assis et a parlé directement aux Américains de sa situation actuelle.

pic.twitter.com/gvIPuYtTZG – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 octobre 2020

«Je veux commencer par remercier tous les incroyables professionnels de la santé, les médecins, les infirmières, tout le monde, au Walter Reed Medical Center, je pense que c’est le meilleur au monde, pour le travail incroyable qu’ils ont accompli. Je suis venu ici, Je ne me sentais pas si bien, je me sens beaucoup mieux maintenant. Nous travaillons dur pour me ramener tout le chemin, je dois être de retour parce que nous devons encore rendre l’Amérique formidable. Nous avons fait un très bon travail de cela, mais nous avons encore des étapes à franchir. Nous devons terminer ce travail », a ouvert Trump. “Je serai de retour, je pense que je serai bientôt de retour. Et j’ai hâte de terminer la campagne, la façon dont elle a été lancée et la façon dont nous l’avons fait.”

Trump a ensuite continué, discutant des chiffres de sa campagne et contredisant apparemment des mois de messages de sa propre bouche et de ses substituts. Il a également qualifié le virus COVID-19 de coronavirus, choisissant d’éviter de l’appeler le virus chinois comme il l’a fait pendant la campagne électorale.

“Mais c’est quelque chose qui est arrivé et c’est arrivé à des millions de personnes partout dans le monde. Je me bats pour eux, pas seulement aux États-Unis, je me bats pour eux partout dans le monde. Nous allons vaincre ça. coronavirus ou peu importe comment vous voulez l’appeler, et nous allons le battre solidement », a déclaré Trump.

Cela se développe …