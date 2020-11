T

ce n’était pas la semaine que j’avais prévue. C’était censé être l’ouverture de mon restaurant et de ma charcuterie. Quand j’ai planifié les deux espaces, mon intention était de «habiller» la charcuterie avec quelque chose de beau. Avec les menus de dégustation déjà réservés l’année prochaine pour le restaurant, je craignais que cela ne soit éclipsé. Cette semaine, en lock-out, tout mon objectif était de préparer la charcuterie, car j’ai décidé de m’en tenir à ma date d’ouverture initiale de mercredi. Du coup, il est devenu la star du spectacle! Cet hiver ne sera pas le béguin de Noël «normal» pour l’hospitalité. L’équipe est préoccupée par le retour du verrouillage dans la nouvelle année et a discuté des options de livraison avec moi. C’est inhabituel pour l’équipe de cuisine de discuter des opérations et des idées commerciales avec moi – c’est une indication de l’insécurité qu’ils ressentent.

Lundi, nous avons connu plusieurs incidents de livraison. Nous étions censés recevoir notre deuxième tour de bases de table, le premier lot ayant été perdu. Il est clair que la commande n’a jamais dépassé le magasin. Quelques-uns de nos plateaux de table étaient également coincés quelque part. Mon grand projet de passer plusieurs heures à parcourir toutes les images pour décider où les accrocher a dû être abandonné car les cadres ne sont jamais arrivés.

La veille de notre ouverture, j’étais très inquiète à propos de la livraison de pain qui devait être laissée dehors à 4 heures du matin. J’ai envoyé mon assistant faire un long voyage à la boulangerie de Tottenham avec la clé. De cette façon, le chauffeur pouvait entrer dans le restaurant et laisser le pain. Mon assistant a été formé dans l’US Air Force, mais son téléphone est mort pendant le voyage et il a eu du mal à trouver la boulangerie sans navigation. Je pensais que c’était ce qu’ils vous avaient appris dans l’armée de l’air.

Nous avons également nettoyé les sols et les surfaces d’une couche de poussière très épaisse – et avons trouvé comment jouer la musique qui a été un énorme succès! Un moment d’excitation pour moi alors que j’ai pu montrer ma playlist de restaurant Soho et c’était comme si les choses allaient ensemble.

Le jour de notre ouverture, j’ai été tellement impressionné de voir à quel point tout le monde était merveilleux dans son tout nouvel uniforme. J’ai réalisé qu’il y avait eu une boule dans la gorge depuis mars parce que je n’étais pas disposé à pleurer sur ce que le verrouillage avait fait à mon entreprise. En regardant mes filles applaudir, rire et chanter, je me suis sentie submergée par de profondes émotions de gratitude. La fin de mon voyage à Soho a été si soudaine à cause du verrouillage que je n’ai jamais vraiment pleuré, mais maintenant je le pouvais parce qu’il y avait un nouveau départ. J’ai enfin pu pleurer parce que nous sommes ressuscités de nos cendres. J’ai pleuré parce que je savais que nous avions réussi. Nous nous sommes tenus devant la porte principale et avons pris une photo de groupe. Plus tard, je suis allé dans mon bureau pour participer à un appel avec le maire qui m’avait invité à rejoindre un forum London Business Covid. J’ai parlé des défis de l’hospitalité. Avant l’annonce du nouveau verrouillage, j’ai dit en plaisantant à un de mes amis que la charcuterie était comme une deuxième fille et j’avais peur que ce ne soit que dans l’ombre du restaurant. Sa naissance n’a pas été célébrée. Mais le destin avait d’autres plans! J’étais tellement excité de voir les gens passer à l’ordre. Il y avait des cadeaux de fleurs, de gâteaux et de chocolats. Cela ressemblait à une pendaison de crémaillère plutôt qu’à l’ouverture d’une entreprise.