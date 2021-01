Je soupire Natti Natasha avec une photo audacieuse, sort de la douche | Instagram

Le chanteur dominicain Natti Natasha Il a partagé une photo via son compte Instagram officiel où il a attiré des milliers de soupirs de ses abonnés alors qu’il posait en sortant de la douche et ne se couvrait que d’une serviette.

Il ne fait aucun doute qu’actuellement Natti Natasha est devenu l’un des reggaetoneras les plus recherchés de l’industrie du genre urbain.

La dominicaine qui réside à Miami fait sensation avec chacune de ses publications qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, principalement Instagram, et cette fois elle n’a pas fait exception.

L’interprète de “Que mal te fue” a partagé une photographie individuelle sortir de la douche et comme prévu, il a reçu des milliers de compliments de ses partisans.

Sur la photo, qui posait avec une serviette recouvrant le devant de son corps sculptural et révélant son dos nu, elle a écrit:

Maintenant oui, bonne nuit. “

Rapidement, ses plus de 27 millions de followers ont réagi en la remplissant de compliments et d’éloges pour son audace et jusqu’à présent, la photo a plus de 2 millions de likes et plus de 23 mille commentaires de ses fans.

So cute “,” Woman’s beauty “et” Fire “étaient quelques-unes des réactions provoquées par la photographie enflammée.

C’était comme ça en tant que chanteur, Natti Natasha Il a ravi ses millions d’abonnés sur Instagram en partageant cette photo individuelle sur Instagram sans aucun vêtement.

Il est à noter que l’interprète de chansons comme “Sin pijama” et “Criminal” est devenue l’une des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux en raison de sa beauté inégalée et de ses importants succès musicaux.

Nul doute que la diva dominicaine, en plus de son talent musical, sait parfaitement utiliser les réseaux sociaux pour se promouvoir. Et… de quelle manière! Eh bien, à chaque publication de l’ardent dominicain tente ses adeptes.

La carrière de Natti Natasha a décollé progressivement ces dernières années, son talent ayant fait d’elle l’une des meilleures chanteuses du genre urbain et, à son tour, l’une des artistes les plus influentes du monde Instagram.

Cependant, ce n’est pas tout, puisque la dominicaine a été très concentrée sur certains de ses engagements professionnels avec le monde musical et qu’elle a récemment voulu surprendre ses followers avec des nouvelles inattendues.

Sa dernière chanson, “Dale Play”, a laissé tous ses adeptes sans voix, puisque nous avons pu vérifier la grande voix qu’il cache.

La chanteuse latine a réussi à accumuler plus de 27,3 millions de followers sur ses réseaux sociaux et son talent a accroché la moitié du monde.

En effet, il y a quelques semaines, et via son compte Instagram officiel, il a montré à ses followers qu’il avait réussi à devenir la couverture du magazine “HOLA! USA”, un magazine de presse rose qui sort uniquement en Amérique .

Sur cette couverture, il était avec Rauw Alejandro et Bad Bunny, deux des chanteurs qui connaissent actuellement le plus de succès.

Nul doute que le secret le mieux gardé de la chanteuse a été sa participation à ce médium en tant que numéro dédié aux artistes latins et son parcours musical durant cette année si atypique que, pour beaucoup, ce sera le meilleur sur le plan musical.

Il est à noter que de nombreux artistes ont sorti de nouvelles chansons qui sont devenues des succès et sans aucun doute, la scène de confinement a aidé les artistes à obtenir encore plus de créativité pour composer des chansons que les gens ont reçues de manière incroyable.

