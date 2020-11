Vanessa López a décidé de faire une vidéo sur Instagram pour partager sa position sur ce qui est arrivé à Eleazar Gómez, son ex-partenaire, avec le mannequin Stefi Valenzuela, qui a été battue, mordue et étranglée par son partenaire tôt jeudi matin.

En 2017, Vanessa a rendu publique la raison pour laquelle elle s’était retrouvée avec Eleazar: leur relation était devenue violente ces derniers mois, «j’ai décidé d’arrêter quand j’ai vu que les choses devenaient très moche et que son agressivité était plus grande».

Bien qu’il ne veuille pas préciser de quel type d’attaques il s’agissait, il a alors déclaré dans le programme Hoy qu’il s’agissait de «choses très laides». Cependant, peu de temps après, Eleazar est allé le même matin pour le nier.

Maintenant que cette nouvelle situation de violence a conduit l’acteur vers les autorités, et de fait, le journaliste Carlos Jiménez a rapporté sur Twitter qu’Eleazar avait déjà été transféré à la prison sud (il aura une audition ce vendredi devant le juge de contrôle), Vanessa a décidé de le faire une vidéo pour montrer sa solidarité avec Tefi, et pour parler de ce qu’elle a vécu.

“Je pense qu’il vaut mieux que ce que j’ai à dire le dise ici, beaucoup de gens savent déjà ce qui s’est passé à la fin de ma relation avec Eleazar il y a trois ans, et il y avait ceux qui ne me croyaient pas, qui pensaient que je ne voulais que la célébrité, que Je voulais attirer l’attention, ce qui me paraissait assez ridicule, je ne jouerais jamais avec ça et ce qui se passe maintenant avec Eleazar et avec cette fille ne me fait aucun plaisir, au contraire, c’est quelque chose de très fort, de très délicat.

La mannequin a remercié Dieu que son cas n’avait pas atteint d’autres niveaux de violence et qu’elle ne l’avait pas permis.

«Je suis très sympathique à Tefi car je sais qu’il ne passe pas un bon moment. J’espère que cela vous aidera également à savoir qu’une attaque, aussi minime soit-elle, ne doit pas être gardée silencieuse, car plus tard elle peut avoir des conséquences très graves comme celles que nous voyons actuellement.