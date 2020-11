“Je savais que je perdais le deuxième” Meghan révèle sa grossesse | .

«En serrant mon premier enfant dans mes bras, je savais que je perdais le second», aucun pronostic ne semble s’être rapproché de ce que Meghan Markle, la femme du prince harry Vivre durant cette année, loin de ce que tous les plans qui auraient pu être projetés pour le couple, les ducs de Sussex ont vécu quelque chose d’inédit: un «avortement» spontané.

C’est la duchesse elle-même qui aurait révélé à travers une chronique ce qu’elle avait vécu en juillet dernier où à un moment donné, elle avait eu l’impression de perdre son deuxième enfant.

Meghan Markle, L’épouse du prince Harry a détaillé dans une chronique d’opinion dans le journal The New York Times l’épreuve qu’elle a vécue après avoir subi la perte de sa deuxième grossesse.

«À un moment donné, c’était terrible»

Dans les mots de Meghan “En serrant mon premier enfant dans mes bras, je savais que je perdais le deuxième” a décrit l’épouse du prince Harry à travers le journal.

Ce serait en juillet dernier de cette année quand à travers “Les pertes que nous partageons” (Les pertes que nous partageons) l’ancienne membre senior de la royauté a détaillé dans les quatre premiers paragraphes comment elle a réalisé ce qui lui arrivait.

C’était une matinée de juillet qui commençait aussi ordinaire que n’importe quel autre jour: préparer le petit déjeuner. Nourrissez les chiens. Prend des vitamines. Trouvez cette chaussette perdue. Prenez le crayon rebelle qui a roulé sous la table. Attachez mes cheveux en queue de cheval avant de sortir mon fils de son berceau.

À un moment donné, elle avait Archie dans ses bras, après une sensation, cela l’a amenée au sol et de là à un hôpital urgence, dit à la première personne:

Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une forte crampe. Je me laissai tomber au sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, l’air joyeux contrastant avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas.

“J’ai senti à ce moment-là que je perdais mon deuxième enfant.”

Quelques heures plus tard, je me suis allongé sur un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. J’ai senti l’humidité sur sa paume et j’ai embrassé ses jointures, humides de nos larmes. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux devinrent vitreux. J’ai essayé d’imaginer comment nous guéririons ».

En plus de faire face à ce type de perte, qui est une douleur indescriptible, souligne-t-elle, c’est une bataille qu’un grand nombre de femmes se livrent quotidiennement et pourtant, dit-elle, c’est un problème dont on parle peu, même considéré comme «inacceptable» et «presque interdit au sein de la société. “

Dans le chagrin de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, entre 10 et 20 auraient fait une fausse couche. Pourtant, malgré l’étonnante coïncidence de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte (injustifiée) et perpétuant un cycle de chagrin solitaire. “

L’ancienne actrice du petit écran qui a démissionné de ses rôles au sein de la famille royale britannique il y a près d’un an a évoqué certains souvenirs de l’épuisement qu’elle ressentait après une longue tournée en Afrique du Sud avec son mari, le prince Harry.

J’étais épuisé. J’allaitais notre petit garçon et j’essayais de garder un visage courageux aux yeux du public. “

La femme du prince ne passait certainement pas un bon moment, mais c’est la question d’un journaliste qui a fait la différence et l’a aidée à se sentir mieux après l’avoir interrogée: «Ça va?», Dit-il.

Elle ne l’était pas, souligne-t-elle, mais son arrêt pour le savoir l’a aidée à se sentir mieux et elle a répondu le plus «honnêtement possible».

Merci d’avoir demandé », fut sa réponse. “Peu de gens m’ont demandé si je vais bien”, at-il ajouté.

Markle a noté que cela l’a amenée à s’arrêter et à réfléchir au nombre de fois où nous avons pris quelques instants pour poser cette question, ce qui peut ajouter à l’esprit de quelqu’un comme cela lui est arrivé.

«Assis sur un lit d’hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu’il essayait de retenir mes morceaux cassés, j’ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir est de demander d’abord: ‘Ça va?

Surtout, lorsque Covid-19 nous a tous conduits à une année très difficile au cours de laquelle d’autres pertes ont également été traitées, il a évoqué sa réflexion sur tout ce que la pandémie a enlevé à de nombreuses personnes, de la même manière qu’il a rappelé les injustices raciales. déchaîné dans diverses parties du monde à la suite des événements avec les Afro-Américains George Floyd et Breonna Taylor.

La perte et le chagrin nous ont tous touchés en 2020, et dans les endroits où il y avait autrefois une communauté, il y a maintenant des divisions. Il a souligné tout au long du texte.

La duchesse a également fait référence au fait que «cette pandémie qui a divisé la société et conduit à l’isolement nécessaire nous a laissés plus seuls que jamais et là où elle est aussi débattue, des questions avant tout et des désaccords sont générés».

Au milieu de cela, il souligne et appelle à l’importance de questionner chacun, comment se sentent-ils? et de ne pas cacher les sentiments pour se libérer et entamer le chemin de la guérison, oublier un moment de querelles ou de divisions et la veille de «Thanksgiving Day» pourrait être un bon moment, conseille-t-il.