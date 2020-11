Kevin Costner, qui a joué aux côtés de Sean Connery dans l’épopée policière de 1987, The Untouchables, s’est souvenu de sa co-star comme de la “plus grande star avec laquelle j’ai jamais travaillé” et sera “éternellement reconnaissant” d’être connecté à lui. Connery, qui est également apparu non crédité dans Robin Hood: Prince of Thieves de Costner, a remporté son seul Oscar pour The Untouchables, qui mettait également en vedette Robert De Niro et Andy Garcia. Connery est décédé vendredi à 90 ans.

«Comme le reste du monde, j’ai été profondément attristé d’apprendre le décès de Sean Connery ce matin», a écrit Costner sur Twitter, à côté d’une vieille photo de lui avec Connery. «Sean était un acteur artisanal qui était extrêmement fier de son travail, en particulier de son travail sur scène. Et même s’il était une personne très simple. Il était incroyablement inclusif avec moi sur le plan professionnel et personnel. Il était la plus grande star que je jamais travaillé avec et je serai à jamais reconnaissant d’être lié avec lui sur le film. Sean Connery était un homme qui a eu une carrière incroyable. “

De Niro a également envoyé une déclaration à Deadline sur la mort de Connery. “Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Sean”, a écrit De Niro. «Il semblait beaucoup plus jeune que 90 ans; je m’attendais – et j’espérais – qu’il serait avec nous beaucoup plus longtemps. Rendez-vous là-haut, Sean.

The Untouchables était basé sur le livre de 1957 d’Eliot Ness et d’Oscar Fraley et centré sur un groupe d’agents spéciaux traquant Al Capone, joué par De Niro. Costner a joué Ness, qui a réuni l’équipe et Connery a joué le rôle de Jimmy Malone, un rôle qui a valu à Connery l’Oscar du meilleur second rôle. C’était le seul Oscar Connery remporté et nominé pour sa longue carrière. Le film a été écrit par David Mamet et réalisé par Brian De Palma.

Connery est décédé vendredi soir à Nassau, aux Bahamas. Son fils, Jason, a déclaré que Connery était mort dans son sommeil avec des membres de sa famille à ses côtés. Il était “malade pendant un certain temps”, a déclaré Jason. Jason, 57 ans, est le seul enfant de Connery. Sa mère est la première épouse de Connery, la défunte actrice Diane Cilento. Connery laisse également dans le deuil sa deuxième épouse, Micheline Roquebrune, qu’il a épousée en 1975, et son jeune frère, Neil Connery, 82 ans.

La carrière de Connery a duré sept décennies, et il était surtout connu comme le premier acteur à jouer James Bond sur grand écran. Il a pris sa retraite après avoir joué en 2003 dans The League of Extraordinary Gentleman. “Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery”, ont déclaré les producteurs de James Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli dans un communiqué samedi. “Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables ‘Le nom de Bond … James Bond’ – il a révolutionné le monde avec son portrait graveleux et plein d’esprit du sexy et agent secret charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants. “