L

et fait face aux faits. Ici, en Occident, nous n’avons pas trouvé de moyen de vivre avec le coronavirus. Chaque tentative dans chaque pays européen de sortir d’un verrouillage a conduit à une résurgence de cas, à une pression sur les lits de soins intensifs et à la réimposition de ce verrouillage. Les décideurs politiques sont passés d’un régime à un autre, dans une gamme ahurissante de niveaux, de quarantaines et de bulles, et pourtant, nous constatons toujours que les infections augmentent.

Imaginez que vous dirigiez un restaurant à Londres. Au cours des derniers mois, vous êtes passé de la fermeture totale à la participation à un programme du Trésor encourageant les gens à manger au restaurant; on vous a dit que six personnes pouvaient manger à l’intérieur, puis à l’extérieur seulement; maintenant, tout comme vous avez commencé à avoir de l’espoir quant à l’avenir de l’entreprise et peut-être dépensé de l’argent pour des radiateurs de terrasse et des décorations de fête, vous avez de nouveau fermé.

Maintenant, on se demande si les écoles peuvent rester ouvertes – le secrétaire conservateur à l’éducation disant aux arrondissements qu’ils ne peuvent pas les fermer maintenant, tandis que le candidat conservateur à la mairie dit qu’ils ne devraient pas rouvrir dans la nouvelle année. Les élèves d’Angleterre sont informés que leurs examens d’été sont définitivement terminés, tandis que les élèves du Pays de Galles et d’Écosse sont informés qu’ils sont définitivement partis. Les clubs de football qui, il y a seulement deux semaines, se sont fait dire qu’ils pouvaient réadmettre un petit nombre de supporters, organiser des bulletins de vote en ligne et réaménager leurs stades, sont maintenant invités à jouer à nouveau à huis clos.

C’est une histoire similaire triste et confuse sur le continent et outre-Atlantique. Nous pouvons nous poser des questions sur la manière dont 2020 aurait été différente si nous avions suivi une approche différente – jeter tout le poids de l’État derrière les tests de masse avant l’été; l’a utilisé pour élaborer des règles de quarantaine plus réalistes plus tôt; a cessé de trop promettre, ce qui a amené les gens à croire que ce serait fini dans trois mois ou que nous serions de retour à la normale à Noël. Mais nous sommes là où nous sommes.

Alors, voici ma résolution du début de l’année. J’ai décidé de m’éloigner de ce que disent tous les premiers ministres et présidents et d’écouter à la place la seule personne qui semble savoir ce qui se passe: Bill Gates. J’ai fait la connaissance du fondateur de Microsoft dans les années 2000 lorsque, en tant que chancelier fantôme, nous nous sommes engagés à augmenter le budget de l’aide britannique, et il avait des idées intelligentes sur la façon de mieux le dépenser. En tant que chancelier, je l’ai amené de manière assez incongrue à jouer au football à Everton – ce qui a confirmé que nous avions tous les deux eu raison de rester à l’écart du sport à l’école.

(

Prescient: Bill Gates

/ AP Photo / Nati Harnik)

Dans toutes mes conversations fascinantes avec cet homme au fil des ans, j’aurais aimé lui poser des questions sur les pandémies. En 2015, Gates a donné une conférence TED – une forme de conférence. Il a fait cette prédiction: «Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, c’est probablement un virus hautement infectieux plutôt qu’une guerre – pas des missiles mais des microbes». À l’époque, seuls quelques milliers de personnes ont regardé la conférence en ligne, et j’aurais aimé en faire partie; aujourd’hui, alors que nous vivons dans le monde dont il nous a mis en garde, il a été vu plus de 38 millions de fois.

Cette semaine, Gates a fait une autre prédiction, et j’y prête attention: “Malheureusement, les quatre à six prochains mois pourraient être les pires pour la pandémie.” Le résultat est de nombreux mois supplémentaires de verrouillage. Ne vous attendez donc pas à ce que les restaurants et les pubs rouvrent de si tôt; insistent pour que les écoles le fassent, car, comme le dit Gates lui-même, les taux d’infection sont relativement faibles et le coût de la perte d’apprentissage si élevé.

Les éléments du verrouillage, prédit-il, resteront en place tout au long de 2021 et en 2022, ce qui est vraiment difficile pour les nombreux travailleurs des arts, du divertissement et du sport. Le Trésor doit accepter que cela signifiera des milliards supplémentaires de soutien gouvernemental, et plus d’austérité plus tard, lorsque les choses reprendront.

Mais voici la bonne nouvelle. Les vaccins fonctionnent, comme Gates nous l’a dit il y a des mois. La coopération mondiale des scientifiques, sinon des gouvernements, a fonctionné. D’ici avril – grâce à certaines décisions intelligentes de notre département de la santé – plus de la moitié de la population britannique aura reçu son vaccin; et avec les plus vulnérables en premier, les décès dus au Covid-19 devraient bientôt chuter de façon spectaculaire.

Quand tout cela sera terminé – malgré toutes les erreurs et les décisions politiques erratiques en cours de route – nous pourrions considérer cette pandémie comme un triomphe de l’innovation humaine sur les forces plus sombres de la nature. Et pour ma part, j’aurai aimé que les théoriciens de la conspiration fous aient raison – et Bill Gates avait été en charge de tout depuis le début.