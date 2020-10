Lauren Alaina a grandi en Géorgie en tant que fan de Trisha Yearwood, et maintenant, elle peut officiellement l’appeler une amie. “Je l’adore absolument. Je l’adore tellement”, a déclaré Alaina à Fox News. “Elle m’appelle Trisha Junior – je suis dans son téléphone en tant que Junior et c’est l’une de mes plus belles réalisations à ce jour. Donc j’en suis très fier.”

“Elle est vraiment drôle et très extravertie et elle est une si belle personne à l’intérieur et à l’extérieur”, a poursuivi Alaina, ajoutant que la voix d’Annewood “était l’une des voix les plus influentes de [my] de loin. “” J’ai grandi en l’écoutant chanter à la radio, et elle m’a appris à chanter “, a déclaré la jeune femme de 25 ans à propos de son enfance à Rossville, en Géorgie.” ma voix.”

Plus tôt cette année, Alaina est apparu à l’émission de Yearwood’s Food Network, Trisha’s Southern Kitchen, où ils ont interprété un duo impromptu de la chanson d’Alaina «Getting Good».

«Nous avons fait une émission de cuisine ensemble et nous nous sommes bien amusés», se souvient Alaina. «Et elle m’a chanté ‘Getting Good’ dans sa cuisine, puis m’a dit si je voulais un jour faire une chanson avec elle pour lui faire savoir. Constatant qu’une «bouche fermée ne se nourrit pas», Alaina n’a pas laissé l’offre se perdre.

«Quelques semaines plus tard, j’ai eu le courage de l’appeler et lui ai demandé si elle voulait faire une version de ‘Getting Good’ et elle a dit oui. Et c’était littéralement toute l’histoire – c’était très naturel, la façon dont le tout s’est passé », se souvient-elle. “J’ai même eu l’idée parce qu’elle m’a chanté ma propre chanson. Et je me suis dit: ‘J’ai littéralement chanté vos chansons toute ma vie, de vous entendre chanter la mienne est à couper le souffle.'”

Alaina a également mentionné le mari de Yearwood, Garth Brooks, en plaisantant que depuis qu’il s’est retiré de la considération du futur Artiste de l’année aux CMA Awards, il devrait être en mesure de nommer quelqu’un pour le remplacer.

“De plus, Miss Trisha Yearwood – c’est comme ça qu’il l’appelle – elle m’a dit que Garth se promenait dans le salon en chantant ma chanson, alors peut-il nommer des personnes pour l’Artiste de l’année?” elle a ri. “Parce que ce serait vraiment génial. Il aime ma chanson; peut-il soumettre qui prend sa place là-dedans?”