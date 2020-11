Il y a quelques jours une terrible nouvelle a été partagée et c’est que Natalia Ramírez qui jouait Marcela Valencia dans la telenovela “Je suis Betty la moche“Il a partagé une nouvelle sur son compte Instagram officiel qui a choqué les internautes et s’en est malheureusement souvenue, car il a rendu hommage à l’une de ses collègues membres de la distribution, Betty la moche qui a perdu la vie il y a longtemps.

Sans aucun doute la telenovela colombienne Yo soy Betty, la fea est à ce jour l’une des plateformes les plus vues par NetflixSans aucun doute, chacun des personnages a réussi à voler un petit morceau de notre cœur, cependant, peut-être y en a-t-il qui l’ont fait encore plus que d’autres personnages.

Il convient de noter que Catalina Ángel était sans aucun doute le plus grand ange gardien qu’elle avait Betty la moche dans le feuilleton, Celmira Luzardo était le nom de l’actrice qui a donné vie à cet adorable personnage.

C’est en 2014 que Celmira Luzardo a perdu la vie, ceci à cause d’un cancer de l’estomac qu’elle a souffert pendant un certain temps, mais elle a perdu la vie à cause de complications respiratoires dérivées de cette maladie, elle avait 61 ans, elle avait presque 62 ans. En mars.

Ses co-stars non seulement de la production de “Je suis Betty la moche“ils ont accompagné leur famille et leurs amis à l’enterrement, l’actrice née à Bogotá, en Colombie a participé à environ 19 projets télévisés Inclus dans le feuilleton, son surnom était” La belle blonde “, c’est peut-être précisément pourquoi le rôle de Catalina Ángel combiné parfaitement avec elle.

Comment tu te souviens Catherine Angel Elle se consacrait aux relations publiques dans l’entreprise, grâce à sa charmante personnalité, elle avait la facilité des mots pour convaincre quiconque de collaborer avec elle et même de travailler, dans le feuilleton, elle est devenue l’une des meilleures amies de Betty et aussi sa protecteur.

Il y a environ six jours, Natalia Ramírez a partagé une image se souvenant avec amour de l’actrice qui a collaboré avec elle et d’autres personnalités dans ce projet.

Comme tu me manques mon ami », a-t-elle écrit.

Immédiatement, la publication a commencé à avoir une réaction des internautes, certains ont fait référence à la telenovela à laquelle ils avaient participé ensemble et d’autres se sont simplement souvenus de Celmira.

L’ange gardien de ma vie ce que nous voulons tous avoir »,« Sérieusement si belle et rappelée avec son personnage dans Betty de Catalina que Dieu la fasse profiter de son royaume », ont écrit certains internautes.

Malgré le fait que Natalia Ramírez avait l’apparence d’un personnage extrêmement froid et dur, en réalité beaucoup d’entre nous ont été surpris au fil du temps d’apprendre que Marcela Valencia n’était pas seulement une petite amie toxique, mais aussi un être humain exemplaire, car en Plusieurs chapitres ont décidé d’aider non seulement son amie Patricia Fernández, mais aussi certains membres de la “Caserne des laids” Elle était en fait une femme indépendante et solidaire des femmes, ce qu’elle nous a fait savoir à plusieurs reprises.

Quant à Celmira, elle a commencé à étudier une carrière d’ingénieur, mais a décidé de l’abandonner pour se concentrer sur ce qui la passionnait vraiment: les arts de la scène. Elle a réussi à étudier le montage et le montage à Londres, puis s’est installée dans cette ville pour y réaliser ces études.

Il ne fait aucun doute que se souvenir d’un ami et co-star qui a quitté ce monde est malheureusement quelque chose de vraiment émouvant, la famille de Celmira Luzardo remerciera certainement Natalia Ramírez pour toujours.

Bien que dans le feuilleton je suis Betty la moche Marcela Valence et Catalina Ángel n’ont jamais été les meilleures amies, il semble que la fiction ait été dépassée par la réalité.

