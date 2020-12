“Je suis Ugly Betty”, l’actrice a détecté une tumeur, adresse un message | Instagram

L’actrice Natalia Ramirez qui a participé à “Je suis Betty la Fea”, a récemment envoyé un message à ses fans après que la Colombienne a elle-même été détectée une tumeur à la poitrine.

Après avoir appris sa situation, l’histrionique, qui a joué le personnage inoubliable de “Marcela Valence“dans le hit telenovela”Je suis Betty la moche“Il a récemment envoyé un message à ses fans où, après avoir expliqué le processus qu’il a suivi pour se soumettre à divers examens pour lesquels il a demandé à ses followers,” des contrôles constants sont effectués “.

L’histrionique a également révélé des détails sur le moment où elle a entendu la nouvelle après qu’une échographie a été réalisée sur la recommandation de son mastologue et c’est le moment où elle a découvert que quelque chose avait logé un corps étranger dans cette zone.

C’est pourquoi la petite amie de “Don Armando“, la Colombienne Natalia Ramírez a fait prendre conscience à ses partisans de l’importance de se rendre chez le médecin et ainsi de prévenir toute maladie à temps.

Aller chez le mastologue est vital. Dieu merci, c’était bénin, mais cela aurait pu être différent et une détection précoce sauve des vies. Ils sont aimés, a précisé l’actrice colombienne.

Il n’a pas fallu longtemps aux followers pour montrer leur plein soutien à travers divers messages dans lesquels ils l’ont également applaudie pour être très ouverte à partager son expérience sur cette question et la procédure à laquelle elle était soumise.

L’interprète qui partage la nationalité colombienne américaine a rejoint l’une des conditions qui affligent le plus les hommes et les femmes ces dernières années, pour laquelle elle a conclu aujourd’hui plus que jamais à être plus attentive à tout, à se rendre à des examens périodiques et à recevoir un traitement opportun et adéquat si nécessaire.

Il faut dire que Natalia aujourd’hui, 54 ans, a donné un bel exemple et un message important à tous ses fans sur les réseaux, un réveil pour ne pas négliger notre santé!

Contradictoirement, l’une des principales protagonistes du mélodrame à succès développé au sein d’une prestigieuse entreprise de l’industrie textile appelée “Ecomoda” aurait rendu hommage en novembre dernier à l’un de ses plus proches collaborateurs.

On se souvenait de “Catalina Ángel” comme son nom, celui qui était le protecteur du protagoniste, “Betty, la moche”.

C’est en 2014 que Celmira Luzardo, qui a donné vie à ce personnage, a perdu la vie après avoir été confrontée à un cancer de l’estomac qu’elle a souffert pendant quelques années, enfin des complications respiratoires dérivées de cette maladie l’ont amenée à perdre la vie peu après avoir eu 62 ans. .

Le personnage de fiction “Beatriz Aurora Pinzón Solano” qu’ils ont appelé “Betty, la moche”, joué par Ana María Orozco n’a pas pu trouver un meilleur complice dans le personnage que Celmira Luzardo a développé dans le feuilleton bien connu.

Ce serait une malheureuse nouvelle pour tous ceux qui étaient fans de son personnage et surtout pour ses collègues de production qui étaient présents pour accompagner leur famille et leurs amis les plus proches à l’enterrement pour faire un dernier adieu à l’interprète colombien.

Celmira a participé à environ 19 projets télévisés, y compris la telenovela, son surnom était “La belle blonde”, peut-être précisément pour cette raison le rôle de Catalina Ángel se combinait parfaitement avec elle.

Dans la vraie vie également, elle était une amie très proche, en particulier pour Natalia Ramírez, «Marcia Valencia» elle-même, qui le mois dernier s’est souvenue de son amie en lui dédiant un message émotionnel.

Comment tu me manques mon ami.

