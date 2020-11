je

panique-acheté une voiture avant le premier verrouillage. Si cela ne suffisait pas, ce n’était même pas la voiture que je voulais vraiment, et les raisons en disent long sur la grande annonce verte de Boris Johnson cette semaine. Le plan en 10 points du Premier ministre pour amener la Grande-Bretagne à zéro émission nette de carbone était essentiellement une bonne nouvelle. En général, la bonne nouvelle est qu’un politicien souvent accusé de populisme à court terme s’en tient à la tâche complexe et à long terme de lutter contre le changement climatique, ce que de nombreux dirigeants populistes de sang pur ignorent ou nient.

En ce qui concerne les détails du plan du Premier ministre, certains des meilleurs consistent à retirer les véhicules émettant du carbone, publics et privés, des routes. En plus de réduire les émissions nettes de carbone, cela contribuera à assainir notre air, en particulier dans les grandes villes comme Londres: le Premier ministre, ancien maire de Londres, est clairement toujours un lecteur fidèle de Standard qui a pris note de la campagne de ce papier pour un air.

Ne vous y trompez pas: les promesses du gouvernement de décarboner les transports publics et d’interdire la vente de nouvelles voitures essence-diesel à partir de 2030 sont un gros problème. Les réaliser signifiera des changements tangibles dans notre vie quotidienne et dans les lieux où nous vivons.

Voilà la bonne nouvelle. Moins bien est la difficulté de ce travail. Les promesses de plus de cyclisme et de marche dans les villes sont formidables, mais pourraient entraîner des tensions avec les automobilistes confrontés à de nouvelles restrictions de conduite. Plusieurs autorités londoniennes ont profité de la pandémie pour explorer les changements d’urgence des flux de trafic, provoquant de violentes manifestations; mon conseil local, Wandsworth, a rapidement abandonné ses louables tentatives de réduire la circulation sur les routes secondaires et d’encourager la marche et l’équitation. Le passage aux véhicules électriques (VE) est encore plus difficile. Même si l’industrie automobile peut produire suffisamment de nouveaux véhicules électriques abordables pour atteindre l’objectif de 2030, une grande question demeure: comment et où seront-ils rechargés?

Le Premier ministre promet 2,8 milliards de livres sterling pour soutenir le déploiement des véhicules électriques et la technologie pour les recharger. Cela semble beaucoup, mais c’est moins impressionnant si l’on considère l’ampleur du défi de la charge. Il y a aujourd’hui plus de 38 millions de véhicules immatriculés sur les routes; environ trois millions de voitures et de camionnettes neuves sont immatriculées chaque année. Pourtant, il n’y a qu’environ 23 000 points de recharge pour véhicules électriques au Royaume-Uni. Environ 8 000 d’entre eux à Londres, ce qui signifie que la capitale fait beaucoup mieux que de nombreuses régions du pays. (Liverpool en a à peine 200. Hull en a moins de 100).

D’après les chiffres du Conseil international sur les transports propres, j’estime que Londres aurait besoin de plus de 100 000 points de recharge pour faire face à 100% des ventes électriques de véhicules neufs en 2030. En regardant un peu plus loin quand le stock de véhicules essence-diesel est encore sur la route en 2030 sont tous remplacés par des véhicules électriques, les chiffres sont vraiment époustouflants. Les calculs de Scottish Power suggèrent que le Royaume-Uni aura besoin de 25,3 millions de points de charge d’ici 2050 pour atteindre le zéro net. Environ un dixième de ces points de recharge pourraient être des points de recharge publics, dans les rues, dans les supermarchés et peut-être même dans des stations-service converties. Mais la plupart seront dans et autour de nos maisons, ce qui complique les choses. Dans un monde de véhicules entièrement électriques, que faites-vous si vous avez besoin d’une voiture mais que vous vivez dans un endroit où vous ne pouvez pas la brancher?

C’est pourquoi, même si je voulais acheter une sorte d’hybride rechargeable en mars, je me suis retrouvé avec un vieux clunker à essence à la place – même si je savais qu’il était moins gentil avec la planète, sujet à des frais d’émission supplémentaires et destiné à chuter en valeur.

Je suis loin d’être le seul à ne pas pouvoir avoir de borne de recharge chez moi. L’étude de la Social Market Foundation qui sera bientôt publiée révèle que plus d’un tiers des locataires vivent dans des propriétés où il n’y a pas de possibilité d’installer une borne de recharge. Peut-être que de telles difficultés aideront certains à ne pas avoir de voiture du tout. Et réduire l’utilisation de la voiture est un objectif politique juste, mais pourquoi de nombreuses personnes devraient-elles se voir refuser le choix simplement en raison de l’endroit où elles vivent, alors que d’autres ne le sont pas? Ce genre de situation est susceptible de créer des problèmes politiques et souligne la nécessité pour les politiciens de réfléchir davantage pour garantir que le passage au transport électrique ne soit pas seulement écologique, mais également équitable. Le net zero est la bonne destination pour la Grande-Bretagne, et Boris a raison de s’y diriger. Mais le voyage ne sera pas aussi droit ni aussi fluide qu’il le suggère.