L’animateur adio, Jordan North, a déclaré qu’il avait été «assailli» quand il quittait la maison après son passage Je suis une célébrité – ajoutant qu’il «ne s’habituera jamais» à sa nouvelle renommée.

Le DJ de Radio 1, âgé de 30 ans, originaire de York, était le finaliste de cette année I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! qui a été filmé au château de Gwrych au Pays de Galles en raison de la pandémie.

S’adressant au Standard, North a déclaré qu’il n’avait «aucune illusion» sur le fait qu’il était «la personne la moins connue» de la série 2020 – mais a déclaré que son apparition dans l’émission ITV avait changé sa vie à plus d’un titre.

«C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite», a-t-il déclaré. «J’ai l’impression d’avoir changé là-dedans. J’ai beaucoup grandi. Je n’ai aucune illusion d’être la personne la moins connue [on the series]. Mais ma vie a changé. Je dois porter une casquette maintenant quand je sors. Je suis allé chez Tesco l’autre semaine et j’ai été assailli, je ne pouvais pas faire de courses. C’est génial et c’est incroyable et j’adore m’arrêter pour parler aux gens, mais oui, je n’ai pas pu faire mes courses.

North – qui à partir de septembre de l’année dernière est devenu l’animateur régulier du week-end de 11h à 13h sur BBC Radio 1 – a ajouté: «C’est bizarre. Je ne suis pas sûr de m’y habituer.

Au cours de son passage dans l’émission, North – qui est également l’animateur du podcast comédie agony-tante Help I Sexted My Boss – a été soutenu par un certain nombre de DJ de Radio 1, dont Greg James et Annie Mac qui ont fait campagne pour qu’il gagne.

Le diffuseur a déclaré en particulier que James, 35 ans, avait été un grand soutien tout au long de sa carrière.

«Greg – je ne peux pas parler assez de lui», dit-il. «Il y a environ un an, j’étais frustré, je n’avais pas l’impression d’aller nulle part. Il m’a dit de m’y tenir, de continuer. C’est un gars vraiment sympa. J’ai tellement apprécié que tout le monde soit derrière moi à Radio One.

North a déclaré qu’il traversait le troisième verrouillage national en courant et en étant strict avec son temps d’écran.

“J’ai couru – je suis même sorti 20 à 30 minutes par jour”, a-t-il déclaré. “Cela aide. Lecture – descendre un peu de votre téléphone. Qui aide. Je m’arrête de regarder la télé jusqu’à 18 heures. Ensuite, je regarde The Chase sur plus 1 puis A Place in the Sun que j’ai enregistré. C’est assez sauvage.

La star a déclaré qu’il était «reconnaissant» de travailler dans une industrie où de nombreuses personnes luttent à cause de Covid.

Il a déclaré: «Cela a été assez régulier. Je suis tellement reconnaissant. Les amis et la famille que je connais sont sans emploi pour le moment et je sais que beaucoup de gens ont des difficultés.