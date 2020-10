UNE

Une mère du sud de Londres souffrant d’un cancer en phase terminale espère que sa première exposition d’art pourra donner de l’espoir aux gens pendant la pandémie de coronavirus.

Audrey Williams, 61 ans, de Streatham, a passé les deux dernières décennies à lutter contre différentes formes de la maladie et à subir d’innombrables opérations, mais sa vie n’est pas définie par la douleur et les difficultés mais par des couleurs vives et vibrantes.

En 2006, trois ans après avoir reçu son premier diagnostic fracassant, elle décide de se lancer dans la peinture.

Dans une année qui a fait souffrir tant de gens, Audrey espère que son travail rappellera aux gens que la résilience peut prendre de nombreuses formes, nuances et textures différentes, mais qu’elle est présente en nous tous.

“Je ne sais pas combien de temps il me reste, alors je veux passer chaque instant à partager un élément de joie et de force avec les autres – en montrant qu’il existe des moyens pour nous tous de traverser même les jours les plus sombres”, a-t-elle déclaré au Standard. .

(Le travail d’Audrey est défini par sa puissance innée / Audrey Williams / Artists Showcase Int)

La femme de 61 ans travaillait auparavant chez John Lewis tout en élevant ses deux enfants, maintenant âgés de 30 et 40 ans, et en s’occupant de sa mère âgée.

Lorsque sa maladie l’a forcée à prendre une retraite anticipée, Audrey a refusé de «rester à la maison à regarder la télévision».

«J’avais toujours voulu peindre mais je ne trouvais tout simplement pas le temps avant», a-t-elle expliqué. «Une fois que j’ai commencé, j’ai réalisé que c’était ce que je devais faire depuis le début.

(Son travail utilise toute une gamme de supports, même des éléments de son armoire de cuisine / Audrey Williams / Artists Showcase Int)

Depuis lors, elle a créé des centaines d’œuvres en utilisant une gamme de médias – des peintures acryliques aux perles, graines et plumes.

«La peinture n’est pas sorcier», a-t-elle insisté. «Mais tant de gens m’ont dit ‘oh non, je ne peux pas faire ça’. Un ami m’a dit qu’ils ne pouvaient même pas dessiner une allumette.

«Mais c’est l’esprit sur la matière; l’art consiste à s’exprimer, donc tout le monde peut le faire. Les gens ont juste besoin de trouver la confiance nécessaire pour commencer quelque chose de nouveau.

«Et il n’est pas nécessaire que ce soit de la peinture. L’important est que chacun ait un passe-temps, quelque chose pour évacuer le stress.

«Pour moi, l’art a comblé un vide», dit-elle. «C’était un soulagement de tout – la douleur, la colère – cela m’a apporté tellement de guérison.

«C’était vraiment une thérapie.»

(Audrey considère l’art comme une thérapie, ce qui lui permet de surmonter les défis les plus douloureux / Audrey Williams / Artists Showcase Int)

Son travail couvre un vaste éventail de sujets, y compris des personnages clés de l’histoire des Noirs, des animaux sauvages vibrants et des icônes de la culture pop.

Le fil conducteur n’est pas l’image qu’ils dépeignent mais la puissance, la fierté et la force de chaque pièce.

«Il y a un élément de moi dans chaque image», a déclaré Audrey. «Ce sont tous des personnages si forts qui laissent leur magie à quiconque les voit.»

Après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon en phase terminale l’année dernière, Audrey s’est mise à partager son travail avec un public aussi large que possible.

Elle a contacté l’artiste et conservateur Andrew Mashigo, qui a passé au crible son trésor de plus de 400 œuvres pour créer une exposition de 53 peintures et 84 gravures.

Il a baptisé l’exposition “Et nous devenons”, et elle se déroulera à la Zenubian Gallery à Hither Green ce week-end.

Lire la suite

Comment le gouvernement doit aider les pigistes, selon le monde des arts

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi le titre, Andrew a répondu: «Je voulais un nom qui n’est pas fini, c’est infini, c’est pour tout le monde – tout le monde peut devenir ce qu’il veut devenir.

«Même avec le voyage d’Audrey, sa douleur, ses épreuves, elle est toujours devenue cette personne, cette étincelle, qu’elle est en ce moment; et tout le monde peut passer par là.

Andrew a expliqué que maintenant, plus que jamais, les gens ont besoin de messages d’espoir et c’est ce que lui et Audrey espéraient livrer.

«Nous voulons utiliser cela comme une plate-forme pour encourager, en particulier les jeunes marginalisés, privés de leurs droits, à dire qu’il n’y a aucun espoir pour l’avenir, et en particulier pendant cette année que la plupart des gens ont annulée», a-t-il déclaré.

«Parce que je dis, vous savez quoi, nous n’allons pas nous nourrir du fait qu’Audrey a un cancer, nous allons plutôt montrer que même si elle a traversé tant de douleur, elle peut toujours créer de la vie, de la couleur, de l’éclat.

«Et même si son travail ne touche pas tout le monde – même s’il ne s’agit que d’une personne sur mille – quelqu’un verra encore sa vie changée en voyant les œuvres d’Audrey et en écoutant son histoire.

(Le travail d’Audrey apporte une étincelle de “ magie ”, a déclaré Andrew / Audrey Williams / Artists Showcase Int)

Andrew a expliqué qu’il avait divisé le travail d’Audrey en «quatre saisons» pour l’exposition de ce week-end, qui se tiendra selon les directives strictes de Covid-secure.

Les saisons illustrent l’ampleur de son travail, donc au lieu de l’été, l’hiver, l’automne, le printemps, il les a étiquetés: la série guerrière – «parce qu’elle est une guerrière dans son cœur et une guerrière quand elle parle»; portraits; l’histoire des Noirs passés et présents – «qui raconte les défis auxquels les Noirs ont dû faire face à travers ses peintures»; et les animaux.

Pour Andrew, il y a deux choses qui ressortent de chaque pièce créée par Audrey: les couleurs et les yeux.

«Quand vous les regardez, quand vous regardez l’œuvre qu’elle a créée, vous ne voyez pas la douleur, vous voyez la vie», dit-il.

Une fois l’exposition terminée, il prévoit de créer un affichage virtuel d’un mois, qui sera accessible via son site Web, Artists Showcase International.

De là, il espère faire une série d’expositions itinérantes à travers Londres, avec Audrey si sa santé le permet.

La femme de 61 ans a déclaré qu’elle «cherchait un miracle» mais, quoi qu’il arrive, elle est tellement fière de tout ce qu’elle a accompli avec son art.

«Parfois, je n’arrive pas à croire que j’ai fait autant de travail que moi. Cela me bouleverse l’esprit, en fait », dit-elle.

«Cela a pris du temps, de l’argent, beaucoup d’amour et certainement aussi beaucoup de passion, mais chaque morceau que j’ai fait a été plus qu’agréable, c’est une grande réussite.

(Queen Idia: la photo qui représente le mieux Audrey / Audrey Williams / Artists Showcase Int)

Interrogée sur le tableau qui la représente le mieux, Audrey n’a pas hésité avec sa réponse: «C’est ma reine africaine, la reine Idia. C’est une guerrière, comme moi.

«Parce que c’est comme ça que je veux qu’on se souvienne de moi: en tant que reine guerrière.

Vous pouvez réserver des billets pour And We Become en réservant un créneau horaire ici.