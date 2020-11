M

ario Falcone a expliqué comment sa sœur Giovanna Fletcher «lui avait sauvé la vie» en tentant de se suicider.

L’ancienne star de The Only Way is Essex, 32 ans, a déclaré avoir touché le fond lorsque sa romance avec sa co-star Lucy Mecklenburgh a échoué il y a plusieurs années.

Le couple était fiancé – mais s’est séparé en 2012.

À l’époque, Falcone a déclaré qu’il avait reçu beaucoup d’abus en ligne et qu’il avait tenté de se suicider.

S’adressant aux Sunday People, la star de télé-réalité a déclaré: “Je lui dois tout”.

«Les gens ne le savent peut-être pas, mais Giovanna m’a littéralement sauvé la vie alors que j’étais à mon plus bas niveau.

«Il y a huit ans, je traversais une période très difficile en passant par une rupture très publique.

“J’avais beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et je me sentais vraiment pris au piège – comme si c’était la seule issue.”

Parlant de sa sœur, qui est mariée au musicien McFly Tom Fletcher et a trois enfants avec la star, Falcone a ajouté: «Giovanna était incroyable – incroyable. Il était clair qu’elle était très choquée et bouleversée.

«Mais en cas de crise, elle passe en mode super organisé. Elle savait exactement ce que j’avais à faire et où je devais aller.

“Elle a fixé quatre jours de consultation avec un médecin de Harley Street à Londres au début et dix autres rendez-vous au fil des semaines.”

Falcone, qui a un fils – Parker – avec sa fiancée Becky Miesner – a poursuivi: “Cela a vraiment changé les choses pour moi. Elle m’a encouragé à parler aux gens et à ne pas garder les choses en bouteille.

“Cela m’a sauvé la vie, sans aucun doute.”

Pour une assistance confidentielle, appelez Samaritans au 116123 ou envoyez un e-mail à jo@samaritans.org