hane Richie et AJ Pritchard ont triomphé dans le défi Chamber Of Horrors, avant la première élimination sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

L’ancien professionnel de Strictly Come Dancing, 26 ans, et la star du savon, 56 ans, ont uni leurs forces pour remporter 11 étoiles sur 12 pour leurs camarades de camp au château de Gwrych, dans le nord du Pays de Galles.

Avant le défi, Richie, un ancien favori des EastEnders, a promis aux autres célébrités: «Ce soir, nous mangerons comme des rois et des reines.»

En arrivant au défi, on a dit aux deux hommes qu’ils seraient scellés dans des chambres séparées avec leurs corps submergés sous le sol.

Pendant six tours, ils ont été chargés de collecter des étoiles en utilisant uniquement leur langue alors que des asticots, des sauterelles, des scorpions et des vers de farine géants pleuvaient sur leurs têtes.

Le cinquième round les a vus couverts de serpents et au sixième, les gardiens sont arrivés pour leur verser des rats.

Richie a encouragé son partenaire, en disant «Smash it my pote» et la paire a finalement obtenu 11 étoiles sur 12 pour le camp.

Ensuite, Richie a admis: “Je suis juste engourdi, je suis brisé.”

De retour au camp, Pritchard a taquiné les autres concurrents en disant: «Nous avons fait de notre mieux… et ce soir, nous mangeons comme des rois et des reines. Nous avons 11 étoiles.

Alors que les 12 concurrents se rassemblaient dans le camping, la conversation s’est tournée vers qui avait rencontré la personne la plus célèbre.

L’animateur de télévision Vernon Kay a régalé ses camarades de camp avec une histoire sur sa femme, la présentatrice de Strictly Come Dancing Tess Daly, avec qui il partage deux filles, Phoebe, 16 ans, et Amber, 11 ans.

Il a dit: «Quand Phoebe regardait Strictly with me, je m’habillais en costume au début quand elle était jeune et nous dansions ensemble.

«Alors elle mettait une robe de princesse, je portais un costume et quand ils dansaient tous, nous le reproduisions et un soir, elle a dit:« Papa, est-ce que ma maman est Tess Daly?

«Parce que nous n’avions jamais vraiment expliqué que maman travaille à la télé parce que c’est évidemment la maman de maman.»

Les célébrités ont mangé de la venaison pour le dîner avant d’affronter la première élimination de la série.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! continue sur ITV.