hane Ritchie, Sir Mo Farah et Victoria Derbyshire font partie des stars qui se préparent à affronter le froid britannique pour la dernière tournée de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Le premier épisode sera diffusé sur ITV dimanche prochain, le 15 novembre.

Alors que les célébrités se préparent à faire face à une foule de nouveaux défis – et à des alternatives aux tristement célèbres essais de bush tucker – voici un aperçu de la programmation de cette année.

Sir Mo Farah, 37 ans

I’m A Celebrity: Bushtucker Trials – en images

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentirait sous une énorme pression pour bien réussir les essais, il a déclaré: «Je pense qu’il y aura beaucoup de pression, mais j’espère que cela devrait être bon.

“Je sais que les essais alimentaires impliquent des trucs dégueulasses, mais il suffit de se tenir le nez et de craquer.”

Shane Richie, 56 ans

Shane Richie veut rendre ses enfants fiers

Le chanteur, présentateur et comédien est surtout connu pour son interprétation d’Alfie Moon dans EastEnders.

Il a rejoint le soap en 2002 et est apparu de temps en temps à Albert Square, aussi récemment qu’en 2019.

Il a également joué dans le spin-off Redwater, sur Alfie et sa femme Kat Slater, joué par Jessie Wallace.

Il a également animé des jeux télévisés tels que Reflex, Win Your Wish List et Decimate et est apparu dans des comédies musicales telles que Grease et Scrooge: The Musical.

Il a déclaré: «Six cents calories par jour, c’est comme une part de gâteau un dimanche. Mais je dois retourner directement dans le West End pour jouer une drag queen dans une robe et donc je serai super.

«Rendre les enfants fiers serait tellement agréable. Ils étaient trop jeunes pour la hauteur d’Alfie Moon et ils n’ont vu que papa habillé en drag queen.

Victoria Derbyshire, 52 ans

Victoria Derbyshire aura du mal à ne pas savoir ce qui se passe dans les nouvelles

La chaîne de télévision de la BBC a présenté son programme d’actualité éponyme sur BBC Two jusqu’au début de l’année.

Après qu’il ait été divulgué que l’émission serait supprimée, la journaliste a déclaré qu’elle était «absolument dévastée».

Elle a également présenté Newsnight et BBC Panorama et est l’animatrice régulière de BBC News at Nine sur BBC One et de l’édition standard de BBC World News.

En août 2015, Derbyshire a annoncé sur Twitter qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein et qu’elle subirait une mastectomie.

Elle a enregistré des journaux vidéo sur son traitement contre le cancer qui sont devenus viraux et ont été visionnés des millions de fois.

Elle a déclaré: «Je trouverai difficile de ne pas savoir ce qui se passe dans les nouvelles, mais je ne peux rien y faire.

«Mais ce sera absolument surréaliste. Je suis au courant de l’actualité minute par minute chaque jour et du coup il y aura un vide, mais c’est aussi assez passionnant car il va falloir le combler en se découvrant les uns les autres et en travaillant en équipe. Ce sera une cure de désintoxication numérique. »

Vernon Kay, 46 ans

Vernon Kay a dit qu’il le faisait pour ses filles

Le présentateur de télévision et ancien DJ de BBC Radio 1 s’est d’abord fait connaître en tant que présentateur de l’émission de magazine du week-end de Channel 4, T4.

Depuis lors, Kay, qui est marié à la présentatrice de Strictly Come Dancing Tess Daly, a animé des émissions telles que All Star Family Fortunes, Beat The Star et Splash !, The Whole 19 Yards, Home For The Holidays, Let’s Get Gold et 1000 Heartbeats.

Il a également présenté sa propre émission BBC Radio 1 entre 2004 et 2012.

Il a dit: «Je le fais principalement pour mes filles, Phoebe et Amber.

«C’est une émission qu’ils regardent régulièrement et ils soutiennent les gens du camp. Je pense que le fait que j’y participe le rendra encore plus amusant pour eux.

«Et maintenant, ça approche, ils sont tellement excités. Chaque fois que j’en parle, je reçois une double pompe de leur part et ils sont ravis d’être impliqués.

Jessica Plummer, 28 ans

Jessica Plummer se dit qu’il est “ bon d’affronter ses peurs ”

La chanteuse devenue actrice a rejoint EastEnders en mars 2019 en tant que Chantelle Atkins et a fait la une des journaux alors que son personnage était soumis à des violences mentales et physiques à long terme de la part de son mari, Gray Atkins (Toby-Alexander Smith).

Le scénario s’est finalement terminé en tragédie lorsque Chantelle est décédée aux mains de son mari.

Avant de rejoindre le feuilleton, Plummer était membre du groupe de filles britannique Neon Jungle.

Elle a dit: «J’ai toutes les phobies. Quand mes amis me verront aussi, ils me diront ‘qu’est-ce que c’est? Cela n’a pas de sens.

«Mais je continue à me dire qu’il est bon de faire face à vos peurs.»

AJ Pritchard, 26 ans

AJ Pritchard a déclaré qu’il donnerait tous les défis à 110%

L’ancienne star de Strictly Come Dancing, le frère de la star de Love Island Curtis Pritchard, a rejoint l’émission de divertissement phare de la BBC en 2016, lorsqu’il a été jumelé avec la gymnaste olympique Claudia Fragapane.

Avant cela, il a auditionné pour la septième série de Britain’s Got Talent en 2013, avec sa partenaire Chloe Hewitt, et a atteint les demi-finales.

Ses derniers couples Strictly étaient avec la chanteuse de The Saturdays Mollie King, la paralympienne britannique Lauren Steadman et la star de YouTube Saffron Barker.

Il avait été confirmé pour jouer dans la formation professionnelle 2020, mais a annoncé plus tôt cette année qu’il quittait la série pour poursuivre une carrière de présentateur.

Il a déclaré: «Je suis incroyablement compétitif et quel que soit le défi, je vais y aller. Je vais tout donner à 110%.

«J’apprécie vraiment la vie et je ne prends jamais rien pour acquis. je serai

essayer de revenir avec toutes les stars à chaque fois et si je ne le fais pas, je pense que je serai déçu.

Giovanna Fletcher, 35 ans

Giovanna Fletcher a déclaré que je suis une célébrité a aidé sa famille à manger leurs légumes verts

L’auteur et animatrice de podcast est surtout connue pour son contenu parental, Happy Mum, Happy Baby, qui est un livre non-fiction et un podcast à succès, dans lequel elle interviewe des mères célèbres, dont la duchesse de Cambridge.

Elle a également écrit des romans Billy and Me, You’re the One That I Want, Dream a Little Dream et Always with Love.

Son frère est la star de The Only Way Is Essex, Mario Falcone, et elle est mariée à la star de McFly, Tom Fletcher, avec qui elle a des fils Buzz, Buddy et Max.

Elle a déclaré: «Il y a des années, nous avons commencé à relever un défi de haricot coureur basé sur I’m A Celebrity.

«C’est là que nous prétendons faire un essai alimentaire, mais en fait, nous mangeons nos légumes très vite.

“Des défis comme celui-ci trouvent un moyen de faire partie de la dynamique familiale et j’ai hâte de le faire.”

Jordanie Nord, 30

Jordan North dit qu’il craint de “ laisser tomber les gens ”

Le DJ de la BBC Radio 1 a présenté pour la première fois sur la station en 2014 et a été l’une des personnes qui ont remplacé Matt Edmondson en septembre 2017.

Il a été annoncé comme le nouvel animateur de l’émission Greatest Hits le dimanche matin en 2018 et a récemment repris le créneau du week-end de 11 h à 13 h.

Il co-anime également le podcast de conseils Help I Sexted My Boss avec l’expert en étiquette William Hanson.

Il a dit: «J’ai tellement de phobies et de peurs. J’ai peur de laisser tomber les gens, mais je veux aussi donner le meilleur de moi-même aux essais.

«J’espère que les auditeurs de Radio 1 me soutiendront.»

Beverley Callard, 63 ans

(

La star du feuilleton a joué Liz McDonald de Coronation Street par intermittence depuis 1989.

Un élément derrière la barre du Rovers Return, Liz a été au centre d’un certain nombre d’intrigues dramatiques, y compris les abus, l’infidélité et les enlèvements.

Avant cela, elle avait fait une brève apparition sur les pavés en 1984 dans le rôle de June Dewhurst, l’amie de Gail et Brian Tilsley.

Callard est également apparu dans Emmerdale et a joué Flo Henshaw dans Two Pints ​​Of Lager And A Packet Of Chisps.

Elle a dit qu’on lui avait demandé à plusieurs reprises de participer à I’m A Celebrity, mais a décidé de franchir le pas après avoir pris la décision de quitter le feuilleton plus tôt cette année.

Elle a ajouté: «J’ai senti qu’après 31 ans, Liz avait suivi son cours. Et normalement, j’aurais dit «merci mais non merci».

“Mais cette année, j’ai décidé de me lancer. Faire Je suis une célébrité est une aventure et définitivement hors de ma zone de confort.”

Hollie Arnold, 26 ans

Hollie Arnold espère inspirer les autres

La médaillée d’or paralympique et lanceuse de javelot F46 était la plus jeune membre de l’équipe d’athlétisme de Grande-Bretagne aux Jeux paralympiques de 2008 à Beijing, alors qu’elle avait 14 ans.

Arnold, qui a une déficience congénitale des membres, a commencé le sport à l’âge de 11 ans au Cleethorpes Athletics Club à Grimsby.

Elle a remporté sa médaille d’or aux Jeux paralympiques d’été 2016 à Rio de Janeiro avec un lancer record du monde de 43,01 mètres.

Elle a dit: «Je ne veux pas que ce soit à propos de mon handicap. Oui, j’ai un bras manquant et je suis aux Jeux paralympiques, mais je veux montrer aux gens que rien ne m’arrête et que cela ne devrait arrêter personne d’autre non plus.

«J’espère qu’en participant au programme, cela inspirera les gens. Je veux que les gens regardent et voient que j’ai peur, mais j’essaye.