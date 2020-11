je

Ma star des célébrités, Vernon Kay, a raconté à ses camarades de camp comment il avait renouvelé ses vœux de mariage avec sa femme Tess Daly.

Le couple s’est marié en 2003 et a deux enfants ensemble.

Le dernier épisode de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! a vu Kay partager comment lui et le co-présentateur de Strictly Come Dancing ont renouvelé leurs vœux en France il y a cinq ans.

«J’ai réservé un week-end dans notre hôtel préféré dans le sud de la France et j’ai parlé à sa styliste (Tess) à l’époque et j’ai dit que j’avais besoin de quatre robes», a déclaré Kay.

Daly «ne savait rien…. Je lui ai donné une carte et il a dit, félicitations pour votre deuxième jour de mariage et j’ai dit: «Nous allons renouveler nos vœux.

«Elle a dit ‘Je n’ai rien à porter’ et j’ai dit ‘Tu dis ça… choisis-en un!’»

Il a ajouté: «Nous sommes allés à la réception et sa mère, mes parents, les enfants et mon frère attendaient et elle était comme, ‘Oh mon Dieu’.

«Nous avons passé une si belle journée.»

Kay a déclaré qu’on lui avait demandé «depuis plusieurs années» de participer à I’m A Celebrity mais ce n’est que lorsque Daly lui a dit: «Allez-y et faites-le, amusez-vous», qu’il a décidé de participer à la montrer.

Au cours de l’épisode de samedi soir, Shane Richie a également raconté comment il avait récemment été rejeté pour un poste d’acteur.

Il a déclaré: «J’ai été refusé cette année par M. Tumble. Nous sommes tous sans travail, mon manager appelle et dit: “Je vous ai proposé pour cette partie, ils tournent ce film avant d’aller en lock-out et ils veulent que vous jouiez un cuivre effronté”. ”

Mais ils «ne m’ont même pas répondu», a-t-il dit.

«J’ai joué avec Hugh Jackman, Kate Winslet, et je pense que oui, je suis prêt pour Mr Tumble et non!»

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! continue sur ITV.