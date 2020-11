S

ir Mo Farah a affronté des serpents, des criquets, des tripes de poissons et des asticots dans le dernier essai de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

L’athlète a relevé le défi de Fort Locks dans l’épisode d’hier soir du programme ITV.

Il a dit qu’il était «déçu» de ses efforts après avoir obtenu neuf étoiles sur un possible 12 pendant le procès.

Sir Mo a été chargé de récupérer les étoiles des trous construits dans les murs du château.

Mo Farah dans l’émission

Cependant, les étoiles étaient enterrées dans une gamme de surprises désagréables, notamment des insectes et des entrailles de poisson.

Après le procès, Sir Mo a déclaré qu’il était «effrayé et terrifié» pendant le défi.

«Cela n’a pas été facile. En rentrant à la maison avec neuf étoiles, je suis déçu », a-t-il déclaré.

«Je vais juste devoir expliquer aux coéquipiers.»

S’exprimant ce matin, la femme de Sir Mo, Tanya, a déclaré qu’elle pleurait de rire en regardant son mari. Elle a déclaré au Daily Drop: «Je pleurais en riant.

“Je pensais que c’était génial. Je ne pensais pas qu’il réagirait aussi effrayé que lui – il ne savait pas ce qu’il y avait là-dedans, alors il pensait probablement que c’était des serpents dans chaque boîte.”

Sir Mo, qui a remporté quatre médailles d’or sur la piste, s’était dit «déçu» de ses efforts, après avoir obtenu neuf étoiles sur 12 possibles.

L’équipe de célébrités à succès hier soir

Tania a déclaré: «Il cherche toujours le maximum, il veut toujours perfectionner tous les défis qu’il fait – donc pour lui, moins de 12 aurait été un échec, mais c’est juste la façon dont il pense.

«Même avec des jeux de société avec les enfants, il ne veut rien perdre.»

L’épisode a également vu la star du West End, Ruthie Henshall, discuter de sa relation avec le prince Edward.

S’adressant à la star d’EastEnders Shane Richie, elle l’a qualifié de «beau mec», ajoutant qu’elle «était vraiment tombée amoureuse de lui».

Elle a dit qu’ils s’étaient rencontrés alors qu’elle travaillait sur A Star Is Born d’Andrew Lloyd Webber.

Henshall a ajouté: «Il m’a invité à Windsor pour le week-end, alors que nous marchons, je vois une table à l’extérieur et il y a des gens assis autour et je me dis:« Cela ressemble à la reine ».

«Je me suis souvenu que mon père m’avait dit que si jamais vous rencontriez la reine, il vous disait faire la révérence et l’appeler madame.

«Je lui prends la main… oublie la révérence et je me dis: ‘Vraiment, vraiment ravie de vous rencontrer’.

Elle a ajouté qu’elle avait rencontré Diana, princesse de Galles à quelques reprises et que le prince de Galles lui avait donné le premier martini qu’elle avait jamais eu.

Henshall a dit qu’on lui a demandé plus tard de chanter quelque chose d’un de ses spectacles par la princesse Margaret et qu’elle a interprété I Dreamed A Dream et “a dû changer de clé trois fois parce que j’étais tellement p ***** sur les martinis”.

L’épisode a également vu le chanteur classique Russell Watson discuter de certaines de ses réalisations précédentes, notamment de se produire au Vatican.

«Ils ont dit que c’était une audience privée avec le Pape, mais plus tard, j’ai découvert qu’environ 500 millions de personnes regardaient», a-t-il déclaré.

Watson s’est également ouvert en souffrant d’une hémorragie cérébrale.

«J’étais dans le scanner MIR et je pouvais voir cette longue bande de lumière, comme lorsque vous étiez enfant et que vous gardiez la porte de votre chambre ouverte», dit-il.

«C’était une bande lumineuse et je pensais que si je vais à cette porte, je suis hors d’ici et la douleur s’arrête et je suis absent et tout ce à quoi je pouvais penser était mes enfants et lentement, lentement en pensant à mes enfants, le cliquetis de l’IRM est revenu et j’ai pensé: «Je vais battre ça». »

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! continue sur ITV.