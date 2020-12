L’accord, l’un des plus importants de ces dernières années, couvre les droits d’auteur de quelque 600 des morceaux du musicien américain de 79 ans couvrant ses six décennies de carrière.

Il comprend des chansons de l’hymne Blowin ‘In The Wind de 1962 et de The Times They Are A-Changin de 1964, jusqu’au célèbre Murder Most Foul de cette année.Il est entendu que le catalogue de Dylan a été acquis de l’artiste lui-même.

Ces dernières années, le catalogue a été administré par son rival Sony / ATV en dehors des États-Unis et par les propres opérations de Dylan à l’intérieur.

La nouvelle fait suite à de récentes signatures de haut niveau avec Universal Music Publishing Group (UMPG), notamment Taylor Swift, Bruce Springsteen, Billie Eilish, Kendrick Lamar et Post Malone.

Émergeant de la scène folklorique de Greenwich Village à New York au début des années 1960, Dylan est devenu une figure contre-culturelle avec la sortie d’une série d’hymnes politiques.

Dylan, né Robert Zimmerman à Duluth, Minnesota, a été le premier auteur-compositeur à recevoir le prix Nobel de littérature en 2016, l’académie suédoise lui attribuant «d’avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine».

Ses chansons ont été enregistrées plus de 6000 fois avec des artistes aussi variés que The Byrds, Jimi Hendrix et Adele qui ont trouvé un succès commercial et critique avec des reprises.

À ce jour, Dylan a vendu plus de 125 millions de disques dans le monde et a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2001 pour Things Have Changed, qu’il a écrit pour le film Wonder Boys.

UMPG, dont le siège est à Los Angeles, fait partie des plus grandes sociétés d’édition au monde et représente les auteurs-compositeurs et leur catalogue arrière, notamment Sir Elton John et Bernie Taupin, Adele, Abba, Coldplay et The Clash.

Jody Gerson, président et chef de la direction de la division d’édition d’Universal Music Group, a déclaré: «Représenter l’ensemble du travail de l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps – dont l’importance culturelle ne peut être surestimée – est à la fois un privilège et une responsabilité.

«L’équipe mondiale UMPG est honorée d’être le partenaire éditorial de Bob Dylan et je tiens particulièrement à remercier Marc Cimino, dont la passion et la persévérance ont contribué à nous offrir cette opportunité.

“Nous sommes impatients de travailler avec Bob et l’équipe pour nous assurer que son art continue à toucher et à inspirer des générations de fans, d’artistes et d’auteurs-compositeurs du monde entier.”

Sir Lucian Grainge, président-directeur général d’Universal Music Group, a déclaré: «En tant que personne qui a commencé sa carrière dans l’édition musicale, c’est avec une immense fierté qu’aujourd’hui nous accueillons Bob Dylan dans la famille UMG.

«Ce n’est un secret pour personne que l’art de l’écriture de chansons est la clé fondamentale de toute grande musique, et ce n’est pas un secret que Bob est l’un des plus grands praticiens de cet art.

«Brillantes et émouvantes, inspirantes et belles, perspicaces et provocantes, ses chansons sont intemporelles – qu’elles aient été écrites il y a plus d’un demi-siècle ou hier.

«Il n’est pas exagéré de dire que son vaste travail a capturé l’amour et l’admiration de milliards de personnes à travers le monde.

«Je n’ai aucun doute que dans des décennies, voire des siècles, les paroles et la musique de Bob Dylan continueront d’être chantées et jouées – et chéries – partout.