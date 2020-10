Ant Anstead a l’air beaucoup plus mince après sa séparation d’avec Christina Anstead après moins de deux ans de mariage. L’animateur Wheeler Dealers, 41 ans, a révélé lundi qu’il avait perdu environ «23 livres». après qu’un de ses adeptes ait commenté sur un post Instagram qu’il avait l’air «plus mince» que jamais. La perte de poids de Ant était évidente sur une nouvelle photo du plateau, dans laquelle la personnalité de la télévision berce de fausses manches de tatouage.

“Apparemment, ils appellent cela ‘travail’ …..” Il a légendé la photo, ajoutant l’emoji de la main de roche. Lorsqu’un fan a commenté le changement d’apparence de Ant, il a répondu: “Ne vous inquiétez pas, je vais le remettre”, aux côtés d’un emoji de cochon et de bras fléchi. “Lorsqu’un autre abonné a commenté, il a” perdu tellement de poids “et lui a conseillé pour “rester heureux et regarder vers l’avenir”, leur a assuré Ant, “ça recommence tout de suite”, ajoutant un certain nombre d’émojis savoureux. Le père de trois enfants a également plaisanté en disant qu’il était “un peu en dehors de la crise de la quarantaine” lorsqu’un adepte lui a suggéré de se faire tatouer de vraies manches.

Ant et Christina ont choqué les fans le 18 septembre, lorsque la star de HGTV, 37 ans, a partagé dans une déclaration à ses médias sociaux: “Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants l’un pour l’autre et, comme toujours, nos enfants restera notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. ” Le couple s’était connecté pour la première fois en 2017, se mariant en décembre 2018 et accueillant son fils Hudson en septembre 2019. La star de Christina on the Coast est également maman de fils Brayden, 5 ans, et de sa fille Taylor, 10 ans, qu’elle partage avec son ex-mari et Flip. ou la co-vedette de Flop Tarek El Moussa, tandis que Ant est également papa d’une fille Amelie, 17 ans, et de son fils Archie, 14 ans, issu de son précédent mariage.

Ant a révélé le 26 septembre que la décision de se séparer avait été incitée par Christina, s’exprimant dans une déclaration sur son Instagram. Partageant une photo en noir et blanc avec son ex, Ant a écrit: “Quiconque me connaît vraiment sait que je n’aime pas partager publiquement des affaires privées. Je suis resté silencieux tout en gardant l’espoir. Je ne nous ai jamais abandonnés. . Je prie que la décision de Christina lui apporte le bonheur. ” Plus tôt ce mois-ci, il a révélé qu’il suivait un cours de cinq semaines “Breakup Recovery”, le qualifiant de “bouée de sauvetage” pendant cette période difficile.