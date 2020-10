“Je vais poursuivre”: Arturo Peniche est furieux quand il voit des notes de leur séparation | INSTAGRAM

L’acteur, Arturo Peniche, a rompu le silence devant les versions et les accusations qui pointent directement vers sa belle-mère, Sharis Cid, en tant que responsable de sa récente séparation, pour laquelle elle a annoncé qu’elle intenterait une action en justice contre la publication mexicaine qui a fait “un rapport fabriqué avec tant d’intention” sur la rupture de son mariage et qui est responsable d’avoir violé les femmes qui en font partie. de leur vie.

Qui a été le protagoniste de plusieurs Feuilletons mexicains, Il est impliqué dans la controverse depuis qu’il a annoncé de manière inattendue sa séparation avec sa femme Gaby Ortiz, avec qui il était marié depuis 38 ans.

Quelques jours plus tard, on a appris, par la voix de l’acteur lui-même, qu’il avait «une transe compliquée» qu’il cherche à résoudre, bien qu’il soit conscient que la conciliation peut ne pas avoir lieu, cependant, il ne prévoit pas de divorcer.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Sharis Cid pourrait être la troisième en discorde entre Arturo Peniche et Gaby

Après les commentaires de Peniche, le célèbre magazine de divertissement mexicain “TV Notes” a publié un article documenté par une “source proche du couple depuis 15 ans”, qui a accusé l’actrice également Sharis Cid d’être un facteur clé de la fracture amoureuse. du couple.

Le scandale a pris de l’ampleur, après avoir connu cette version, ce qui amène Arturo Peniche a également décidé de se prononcer sur cette adaptation de l’histoire contre lui, dans laquelle il est essentiellement mentionné qu’il était infidèle à sa femme avec sa belle-mère.

C’est encore une fois qu’il a avoué à la journaliste Mara Patricia Castañeda, à qui il a raconté le tournant que ce nouvel épisode prendra dans sa vie.

“Oui, je vais la poursuivre et ma femme va la poursuivre et Sharis va la poursuivre, car ils profitent de notre image et de notre vie d’une manière absolument malveillante”, a révélé avec force le célèbre acteur.

Dans cette conversation, l’acteur a clarifié ce qui a été publié hier et a commenté que oui, Sharis Cid était bien dans son ranch à Guanajuato, mais avec elle se trouvaient plusieurs membres de sa famille, dont son fils Brandon Peniche et sa femme encore Gaby, avec ce Dernier détail, le point où il a été déclaré que Gabriela Ortiz est restée isolée à Mexico est démenti.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

«Ils sont restés ici pendant une semaine parce que je les ai invités. Sa mère, Sharis, ma belle-fille, ma petite-fille, mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma femme, mon gendre, pour l’amour de Dieu. Le pire de tout, c’est qu’ils disent que Sharis me passe en bikini comme si ma femme en bikini n’avait pas l’air aussi belle et précieuse », a-t-il commenté sur la chaîne YouTube de Castañeda.

Il a souligné que tous les détails offerts par le magazine mexicain sont mal comptés et n’ont été publiés que pour nuire à sa famille.De même, il a souligné que pendant de nombreuses années, il se réservait le droit de donner des interviews et accordait un soin particulier à ce qui est diffusé à la télévision. Notes auxquelles il a décrit comme “un magazine de merde”, “gacha et p1nch3”.

«C’est moi qui les fait interdire car ils ne parlent pas bien des artistes, ils parlent toujours de morbide, ils sortent tout le temps des femmes en maillot de bain, c’est une merde de magazine et à part ils se donnent le droit de violer les femmes, dans ces moments où nous n’exigeons pas tant de violence contre eux », a-t-il commenté avec une grande agacement.

De la même manière, il a assuré que ce type de publication n’encourage que la violence de genre et ne comprend pas comment les gens l’achètent: «Un homme a écrit en mettant ma belle-mère comme n’importe qui et ma femme comme une ignorante, non préparée, stupide et si Gabriela a quelque chose, c’est d’être une femme très intelligente, elle est étudiée, elle est thérapeute ».

Il faut mentionner que, de la même manière, Sharis Cid a également évoqué cette histoire après avoir reçu plusieurs attaques sur les réseaux sociaux: «Il suffit que je sois diffamée comme ça. Je ne sais pas qui me déteste autant. Nous sommes une famille que nous aimons et nous aimons. La seule chose que je peux dire, c’est qu’ils ne croient pas à tout, cela ne va pas rester ainsi », a-t-elle commenté mal à l’aise pour le programme Ventaneando.