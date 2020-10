LeBron James l’a encore fait. Dimanche soir, James a mené les Lakers de Los Angeles contre le Miami Heat lors du sixième match de la finale de la NBA. L’équipe a remporté son 17e championnat de l’histoire de la franchise tandis que James a remporté son quatrième championnat. Après le match, James, qui a enregistré 28 points, 14 rebonds et 10 passes décisives dans la victoire, a parlé à Rachel Nichols d’ESPN de ce que ce titre signifie pour lui.

“J’ai dit à Jeanie [Buss] quand je suis venu ici, j’allais remettre cette franchise à sa place », a-t-il déclaré comme rapporté par CBS Sports.« Son défunt père l’a fait pendant tant d’années et elle l’a juste repris après cela. Pour moi, faire partie d’une franchise aussi historique, c’est un sentiment incroyable non seulement pour moi, mais pour mes coéquipiers, pour l’organisation, pour les entraîneurs, pour les entraîneurs, pour tout le monde qui est ici. Nous voulons juste notre respect. Rob [Pelinka] veut son respect. Entraîneur [Frank] Vogel veut son respect. Notre organisation veut leur respect. Laker Nation veut leur respect. Et je veux aussi mon putain de respect. “

James a accompli beaucoup de choses au cours de sa carrière dans la NBA, mais il avait l’impression que ses coéquipiers et lui-même ne recevaient pas le respect qu’ils pensaient mériter toute la saison. Un exemple est que James a perdu le prix MVP au profit de la star de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, qui a également remporté le prix en 2019. James a exprimé sa frustration aux médias au sujet des normes incohérentes auxquelles il a été confronté en termes de vote pour MVP.

En fin de compte, James est une grande raison pour laquelle les Lakers sont au sommet du monde du basketball. Il a récolté en moyenne près de 30 points lors de la finale de la NBA et 25 points et 10 passes décisives en saison régulière. James a remporté des titres avec trois équipes différentes – une avec les Lakers, une avec les Cleveland Cavaliers et deux avec le Miami Heat.

“Je peux juste dire que je n’ai jamais gagné avec cette atmosphère”, a déclaré James en parlant de la difficulté de cette course au championnat. “Aucun de nous ne l’a fait. Nous n’avons jamais fait partie de ça. Si vous avez été ici depuis le début – je veux dire, nous sommes arrivés le 9 juillet. Notre club de balle est arrivé le 9 juillet. C’est en octobre ce que – je ne sais pas. même, le 11 octobre maintenant. C’était donc très difficile et difficile. Cela a joué avec votre esprit. Cela a joué avec votre corps. Vous êtes loin de certaines des choses que vous êtes si habituées à faire de vous le professionnel que vous êtes . Alors c’est juste là-haut. “