Après avoir lutté contre le cancer du pancréas pendant plus d’un an, l’animateur de jeu télévisé de longue date Alex Trebek est décédé dimanche à l’âge de 80 ans entouré de ses proches. Le danger! l’hôte avait passé son dernier jour «cohérent» et non «dans la douleur… assis sur sa balançoire à côté de sa femme», Jean Currivan, exaucant un souhait qu’il avait écrit dans ses mémoires, La réponse est… Réflexions sur ma vie.

Après avoir divorcé de sa première femme, Elaine Callei Trebek, en 1981 après sept ans de mariage, Trebek a rencontré Currivan, qui travaillait comme chef de projet immobilier, lors d’une fête en 1988. Selon PEOPLE, l’animateur du jeu télévisé a invité Currivan à son maison pour le dîner, avec Currivan admettant que même si elle était «vraiment nerveuse», elle a vite découvert que Trebek était «vraiment terre à terre». Ce qui a suivi a été une romance éclair, avec Trebek posant la question sur le 26e anniversaire de Currivan en offrant son pantalon de velours noir et une veste boléro assortie avant de déclarer, “Voici un petit autre chose”, et de lui donner une boîte en osier avec un saphir de 16 carats anneau à l’intérieur. Le couple allait se marier devant 150 invités au Regency Club de Los Angeles le 30 avril 1990, malgré leur différence d’âge de 24 ans.

“Au début, cela m’inquiétait. Mais ensuite j’ai pensé:” Bon sang avec ça. Nous allons faire en sorte que ça marche “”, a déclaré Trebek à propos de leur écart d’âge, Currivan ajoutant: “Je peux comprendre pourquoi il était prudent à l’idée d’être avec femme plus jeune. Donc je n’ai pas essayé de le pousser. Nous l’avons juste pris un jour à la fois. “

Dans les années qui ont suivi, le couple a accueilli sa fille, Emily et son fils, Matthew. Le couple a soutenu leurs enfants dans leurs diverses activités, Heavy rapportant qu’en 2016, Currivan a investi dans l’entreprise de son fils en achetant un bâtiment à la 140th Street et au Frederick Douglas Boulevard pour leur fils. En plus d’avoir un coup de main dans l’immobilier, Currivan est également une guérisseuse professionnelle du son, maître Reiki et praticienne en sciences religieuses, ayant révélé dans une interview avec SurvivorNet en 2019, à la suite du diagnostic de cancer de son mari, qu’elle comptait sur sa foi et ” la guérison sonore “pour l’aider à” rester ancrée “.

«Cela vient d’un lieu d’amour, parce que je veux l’élever… et quand je garde mon âme et profite de ma vie, je peux en fait partager cela avec lui», a déclaré Jean à l’époque. «Il peut me regarder et avoir le sentiment que« la vie est belle; ma femme fait quelque chose de bien ».

Son soutien a certainement été ressenti et apprécié par Trebek, qui avait félicité sa femme d’être restée forte au milieu de la «pression» de son diagnostic, ce qui, a dit Currivan, ramena le chagrin qu’elle avait ressenti lorsque son frère aîné Chris avait été tué dans un accident de voiture trois. il y a des décennies. S’adressant à PEOPLE, Trebek a déclaré que sa femme “est merveilleuse”.

Trebek laisse dans le deuil Currivan et leurs deux enfants, ainsi que sa fille Nicky, la fille de sa première épouse qu’il a adoptée. Pour le moment, Currivan n’a pas publiquement parlé du décès de son mari.