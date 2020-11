Au vu de la nouvelle de l’arrestation d’Eleazar Gómez pour avoir violé sa partenaire, Tefi Valenzuela, Jeanette Karam, l’ex-petite amie de l’acteur, a évoqué les abus qu’elle a subis au cours de leur relation.

Pendant l’émission Come joy, le mannequin s’est montré honnête avec le journaliste Flor Rubio et a admis que Gómez “avait causé de profondes blessures”.

«J’ai passé un an et demi avec Eleazar, nous avons rompu il y a environ deux mois, début septembre. Pour moi, il est très difficile de parler précisément de ce qu’il m’a fait parce que c’est quelque chose qui m’a beaucoup blessé », a déclaré Karam.

Lors de son témoignage, Jeanette a souligné que pendant le temps qu’elle a partagé avec l’acteur, elle a subi des violences verbales, physiques et psychologiques. «Si cela arrivait à Tefi passant deux mois avec lui, je veux juste que tu imagines ce que je pourrais vivre un an et demi.

La mannequin libano-mexicaine a partagé qu’elle avait contacté plusieurs psychologues pour aider l’acteur, mais qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose pour lui. Enfin, elle a réitéré qu’elle prévoyait également de le dénoncer afin que le procès Tefi ait plus d’impact.

“J’ai déjà contacté mon avocat et il m’a expliqué que puisque ce n’est pas si loin que nous avons encore le temps, je peux encore le dénoncer pour que la plainte Tefi prenne plus de force.”

Outre Karam, Vanessa López, une autre ex-partenaire d’Eleazar, a pris position contre la violence à travers ses réseaux sociaux.

Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute, la mannequin a rappelé que lorsqu’elle dénonçait l’acteur aux médias mexicains, il y avait ceux qui ne le croyaient pas et ceux qui pensaient qu’il ne cherchait que la célébrité.

“Ce qui se passe maintenant avec Eleazar et avec cette fille ne me fait aucun plaisir, au contraire c’est quelque chose de très fort et de très délicat”, at-il souligné.

Source: Cependant