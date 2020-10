Sa carrière à Hollywood s’étend sur plus de six décennies et il a joué dans plus de 70 films, dont True Grit, Seabiscuit, The Big Lebowski et King Kong. Il a sept nominations aux Oscars et une statuette pour Loco Corazón (2009), dans laquelle il a démontré ses talents de musicien en jouant un chanteur de country alcoolique essayant de retourner à ses jours de gloire.

Il a reçu le prix pour l’ensemble de ses réalisations aux Golden Globes 2019. La reconnaissance, connue sous le nom de prix Cecil B. DeMille, est décernée chaque année à quelqu’un qui a eu un impact durable sur le monde du divertissement.

Des ponts est actuellement en production sur la série The Old Man, qu’il produit et joue dans. Le projet devrait être présenté en première sur FX sur Hulu en 2021. «Nos pensées vont à Jeff et à sa famille pendant cette période difficile et ils ont notre amour et notre soutien. Nous vous souhaitons une récupération sûre et complète. Et, comme Jeff le dit toujours, «nous sommes tous dans le même bateau». Jeff, nous sommes tous là avec vous », a été exprimé dans une déclaration de FX, Touchstone Television, Hulu et FXP.

