L’année difficile de Kristin Cavallari est rendue un peu “plus légère” par sa nouvelle relation avec le comédien Jeff Dye, qui survient au milieu de son divorce avec son ex-mari Jay Cutler, a déclaré un initié à Us Weekly mercredi. La star de Very Cavallari a été aperçue pour la première fois en train d’embrasser le comédien dimanche lors d’une sortie à Chicago capturée par TMZ, mais les deux font des va-et-vient depuis des semaines sur Instagram, aimant les publications de l’autre et laissant des commentaires séduisants.

“Kristin et Jeff sont totalement une chose”, nous a confié une source proche du nouveau couple. «Elle adore rire et Jeff est évidemment si drôle et ludique. Il lui rend la vie plus légère à travers cette transition et la dissuade de se sentir bouleversée. Jeff a aidé à la mettre dans un bon espace de tête et il est content d’elle et pense qu’elle l’est tellement belle et sexy. ” L’initié a ajouté que la nouvelle romance “est très facile à vivre”, ce qui est parfait, car Cavallari “ne pense pas à long terme en ce moment et n’essaye pas de devenir sérieux tout de suite”, surtout en tant que maman de trois enfants.

En avril, la star de Laguna Beach et un ancien de la NFL ont annoncé qu’ils se séparaient après 10 ans ensemble et trois enfants – Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et sa fille Saylor, 4 ans. “Nous n’avons que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et sont profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers », ont écrit Cavallari et Cutler à l’époque dans une déclaration commune. “C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille.”

Le mois dernier, le E! La star a déclaré à PEOPLE que la scission avait été longue à venir, malgré la personnalité publique qu’ils portaient pour leur émission de téléréalité. “Nous avons définitivement gardé beaucoup de choses privées”, a-t-elle déclaré. “Les producteurs ont vu des choses, mais ils ne les ont pas mis dans la série – ce qui est bien, car je ne veux pas que mes enfants [see that]«Malgré leur séparation, Cavallari a déclaré qu’elle et son ex étaient déterminés à être des coparents consciencieux.

“Je me soucie toujours beaucoup de lui et je lui parle presque tous les jours. Nous avons trois enfants ensemble. Il sera dans ma vie pour toujours”, a-t-elle déclaré. «Chaque relation a son truc. J’ai rencontré Jay quand j’avais 23 ans. J’étais bébé. Jay et moi nous aimions tellement, mais nous avons grandi», dit-elle. “Quand vous travaillez sur quelque chose pendant tant d’années et que rien ne change, je pense que vous devez simplement prendre une décision. Nous voulons tous être heureux.”