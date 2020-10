Jeff Garcia est allé après Cam Newton pour sa performance lors de la défaite 33-6 des New England Patriots contre les 49ers de San Francisco dimanche. L’ancien quart-arrière de la NFL a parlé de Newton sur NBC Sports Bay Area et n’a pas aimé la façon dont Newton s’habillait avant les matchs. Newton, un ancien MVP de la NFL, est connu pour son style de mode très unique, mais avec la façon dont il a joué jusqu’à présent cette saison, Garcia veut qu’il prenne du recul.

“Vous entrez dans ce match avec deux touchés, quatre interceptions, vous avez lancé quoi, trois autres interceptions?” Garcia a dit sur sa diatribe à propos de Newton. “Vous vous faites tirer dessus en deuxième mi-temps, il n’y a rien de bon dans votre direction. Pourquoi vous habillez-vous comme ça pour attirer plus d’attention sur vous-même? J’essaierais de demander aux responsables de l’équipement ‘Mettez-moi dans votre chariot à chaussettes jock et me faufilez-moi dans la porte arrière et je me présenterai sur le terrain et ferai de mon mieux. ‘”

Ouf, Jeff Garcia attend depuis longtemps pour se débarrasser de tout ça à propos de Cam Newton. pic.twitter.com/clx5IEGn9x – Moneybagg Yo (hannes) 🇪🇷 (@AronYohannes) 26 octobre 2020

Selon USA Today, NBC Bay Sports Area a initialement publié la vidéo sur Twitter, mais l’a depuis supprimée. L’un des hôtes du studio a répondu à la diatribe de Garcia et on dirait qu’il parle d’expérience en raison de sa passion.

“Cela remonte à quelques années à regarder ce gars et à le voir sur le podium, mais pourtant ce qu’il fait sur le terrain ne se traduit pas par être ce gars”, a répondu Garcia. Dimanche, Newton a lancé trois interceptions et a été mis au banc en seconde période pour Jarrett Stidham. Après le match, Newton a expliqué ce qui l’avait poussé à commettre trop d’erreurs.

“Je viens de faire pression”, a déclaré Newton lors d’un entretien avec les journalistes après la quatrième défaite de l’équipe de la saison. “Je ne pense pas que ce soit quelque chose avec la mécanique. C’est voir la situation à portée de main et je me suis surpris à trop appuyer. L’énergie est définitivement coupée pour moi et parfois ce n’est pas gratifiant quand vous sortez avec ça. J’adore jouer à ce match de football. Je m’amuse à jouer à ce match de football, mais les performances ici n’ont pas été quelque peu agréables pour moi de m’amuser à le faire. “