Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton est entré dans l’histoire dimanche, enregistrant sa 92e victoire en carrière lors du Grand Prix du Portugal. Il a dépassé le record de Michael Schumacher pour le plus grand nombre de victoires dans l’histoire de la Formule 1 et a suscité les éloges d’une légende de NASCAR. Jeff Gordon a tendu la main après le GP du Portugal et a félicité Hamilton pour son exploit historique.

“Toutes nos félicitations [Lewis Hamilton] sur 92 [F1] gagne – une réalisation incroyable! Je me souviens avoir vu Michael Schumacher gagner [91] pensant que ce chiffre ne serait jamais battu “, a écrit Gordon dans la légende de son post Instagram. Il s’est joint à beaucoup d’autres pour exprimer son enthousiasme pour la victoire de Hamilton dimanche. Les fans de sport automobile et les téléspectateurs occasionnels ont réagi à la victoire en qualifiant le pilote de Mercedes de meilleur Histoire de la F1.

“Il va falloir du temps pour sombrer complètement. Je ne trouve pas les mots pour le moment”, a déclaré Hamilton après sa victoire. “Mon père est ici, ce qui est incroyable, et ma belle-mère Linda aussi et mon chien Roscoe, donc c’est un jour béni. Je n’aurais jamais pu rêver d’être là où je suis aujourd’hui. Je n’ai pas eu de bal magique. quand je suis arrivé chez Mercedes mais me voici et en tant qu’équipe, nous essayons d’en tirer le meilleur parti. “

Hamilton a eu un départ difficile lors du GP du Portugal dimanche. Il a commencé avec la pole position mais est tombé à la troisième place pendant la course, tombant derrière son coéquipier Valtteri Bottas. Hamilton a dû rallier la course de 66 tours tout en faisant face à une crampe au mollet, mais il s’est battu, a pris la tête au 20e tour et a remporté la 92e victoire de sa carrière. Il a sauté de sa voiture pendant que la foule socialement distancée lui faisait une ovation debout. Hamilton est ensuite allé étreindre son père, Anthony.

“Je dois vraiment tout à[Mercedes team] pour leur travail d’équipe, innovant continuellement et poussant la barrière encore plus haut chaque année. C’est un tel privilège de travailler avec eux. C’est vraiment incroyable », a déclaré Hamilton après la course.

Maintenant qu’il a battu le record de victoires de Schumacher, Hamilton peut continuer sa quête d’une autre marque historique. Il détient actuellement une avance de 77 points au classement et est le favori pour remporter le championnat. S’il le fait, Hamilton décrochera son septième titre, égalant Schumacher pour la tête de tous les temps. Cependant, il devra d’abord continuer à bien performer, à commencer par le prochain Grand Prix d’Émilie-Romagne.