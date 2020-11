Les Astros de Houston ont limogé le manager AJ Hinch et le directeur général Jeff Luhnow en janvier 2020 à la suite d’une enquête sur le vol présumé de signes par l’équipe. Des mois plus tard, l’ex-directeur général poursuit maintenant l’équipe. Luhnow allègue que l’équipe l’a érigé en «bouc émissaire» et a déclaré qu’il n’avait aucune connaissance préalable du vol de signes.

Selon TMZ Sports, Luhnow, 53 ans, a intenté une action en justice pour rupture de contrat contre l’équipe. Il a signé un contrat en 2018 avec l’équipe qui comprenait 31 millions de dollars en argent garanti, ainsi que des primes de performance. Luhnow dit qu’il a perdu plus de 22 millions de dollars après que l’équipe l’ait renvoyé. Il prétend que les Astros l’ont viré “même si [he] n’avait aucune connaissance des stratagèmes de vol de signes ou n’y était pas impliqué. »

Le procès ajoute: “Pourtant, tout le monde au-dessus et en dessous de Luhnow dans l’organisation Astros est sorti indemne” – y compris les “employés de la salle vidéo qui ont conçu et orchestré le système de vol de signes.” Luhnow a déclaré que l’enquête était “profondément viciée” et que les Astros n’avaient aucune raison de le renvoyer. L’ancien directeur général a cité son “bilan sans tache et ses 16 ans d’histoire de conformité aux règles de la MLB”.

Selon CBS Sports, le procès a également qualifié l’enquête de “résolution de négociation. Il a déclaré que le commissaire de la MLB, Rob Manfred, et le propriétaire d’Astros, Jim Crane, avaient échangé une série de propositions. Le procès a déclaré que les négociations se sont avérées bénéfiques pour l’équipe.

“Le commissaire a permis aux Astros de conserver leur championnat de la Série mondiale 2017, a imposé une amende de 5 millions de dollars (une fraction des revenus que Crane avait récoltés dans le cadre du récent succès de l’équipe) et a emporté quatre choix au repêchage”, indique le procès. Il a également publié une justification générale de Crane, le déchargeant de toute responsabilité pour ne pas avoir supervisé son club. De plus, Crane et les Astros ont été assurés d’aligner une équipe en lice en 2020 – l’équipe s’est qualifiée pour la série de championnats de la Ligue américaine pour la quatrième année consécutive – parce que le commissaire n’a suspendu ni sanctionné aucun des acteurs directement impliqués dans le scandale. “

Lorsque Manfred a annoncé les suspensions, il a déclaré que Hinch était au courant du vol de signes. Cependant, il a ajouté que Luhnow a nié à plusieurs reprises avoir eu connaissance de la tricherie. Manfred tenait toujours l’ex-directeur général responsable de ce qui se passait dans le bâtiment.

“Bien que Luhnow nie avoir eu connaissance du fait que le personnel de sa salle de révision de lecture décodait et transmettait des signes, il existe des preuves documentaires et des témoignages qui indiquent que Luhnow avait une certaine connaissance de ces efforts, mais il n’y a pas accordé beaucoup d’attention”, a déclaré Manfred en janvier. . “Indépendamment de la connaissance de Luhnow des violations des règles de son club, je le tiendrais personnellement responsable de la conduite de son club.”

Avant son licenciement, Luhnow a reçu une suspension d’un an à la suite de l’enquête de la MLB. Hinch a reçu la même punition, mais il est de retour dans la ligue. La suspension de Hinch a pris fin fin octobre et les Tigers de Detroit l’ont engagé pour être le nouveau manager. Luhnow est toujours absent du baseball.