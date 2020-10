Les Jeux Reebok CrossFit 2020 commencent vendredi matin, menant à un week-end riche en événements. Le quadruple champion Mat Fraser est le premier favori pour terminer sur le podium pour une cinquième fois historique, mais cela ne sera pas simple. Il devra vaincre quatre autres prétendants, dont le canadien Jeffrey Adler et la recrue de l’année Justin Medeiros.

S’adressant à PopCulture.com et à d’autres médias jeudi matin, les cinq athlètes masculins restants ont pris le temps de discuter des perspectives du week-end. Fraser a attiré la plupart de l’attention en tant que champion en titre, mais Noah Ohlsen, Samuel Kwant, Adler et Medeiros ont tous été confrontés à des questions sur la façon dont ils le vaincraient. Les premiers sont tous deux des vétérans et ont fait plusieurs voyages aux Jeux. Adler, d’autre part, n’a terminé que quatre événements au grand spectacle alors que Medeiros est une recrue. Malgré leur relative inexpérience, les deux hommes sont enthousiasmés par l’opportunité de montrer leur forme physique sur la plus grande scène du sport.

“Ces gars-là ont connu beaucoup de hauts et de bas et ont déjà été aux Jeux”, a déclaré Medeiros. “Ce n’est pas parce que c’est ma première année que j’ai connu beaucoup de bas et de hauts. Je concourt depuis longtemps maintenant – peut-être pas au niveau que beaucoup de ces gars ont – mais je a dû surmonter de nombreux obstacles. J’espère juste que mes expériences antérieures vont m’aider à gérer tout ce que Dave [Castro] doit nous jeter dessus. “

Le seul représentant du Canada, Adler, a exprimé un sentiment similaire jeudi. Il a déclaré que les Jeux de 2019 étaient une série de points faibles pour lui. Il n’a concouru que dans quatre épreuves avant d’être coupé aux côtés de plusieurs autres athlètes.

Désormais, il obtiendra automatiquement le meilleur résultat en carrière en atteignant les cinq derniers. Il terminera également un programme complet pour la première fois. “Je suis juste heureux de pouvoir faire toutes les épreuves de cette année. Ça va être différent, c’est sûr”, a-t-il déclaré avec un sourire jeudi.

Comme preuve supplémentaire de leur statut de candidat, Fraser a mis en évidence Adler tout en répondant à une autre question. Il a expliqué qu’il avait terminé deuxième au monde dans un événement CrossFit Open et pensait qu’il avait bien fait. Une fois qu’il a regardé le classement, Fraser s’est rendu compte qu’Adler avait battu son temps de beaucoup de temps. Cette arrivée est une des raisons pour lesquelles le champion en titre ne prend aucun de ses concurrents à l’entrée du week-end.

“Je pense que ce groupe – les cinq gars – tout le monde est anormalement fort”, a déclaré Fraser jeudi. “Je me souviens que c’était la séance d’entraînement Open, je pense que c’était des nettoyages puissants et des pistolets, je pense que j’ai obtenu la deuxième place au monde. Adler ici avait trois minutes d’avance sur moi. Je ne faisais que lancer un 315[pound] bar comme si ce n’était rien. Je sais que tout le monde ici, à peu près tout le monde, peut s’accroupir devant plus de 400 personnes. Ça va être une bataille, quel que soit l’ascenseur. “

Les Jeux Reebok CrossFit 2020 commencent vendredi matin avec l’événement Reload 2007. Les athlètes devront compléter une rangée de 1 500 mètres, puis passer immédiatement à cinq tours de musculation à 10 barres et à sept ascenseurs de l’épaule à la tête avec 235 livres (hommes) et 145 livres (femmes). Ils continueront et termineront quatre autres événements le premier jour, établissant un programme de week-end passionnant.