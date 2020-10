HISTOIRES CONNEXES

Ryan Murphy jette son dévolu sur un autre meurtrier notoire: le producteur d’American Crime Story co-crée une série limitée scénarisée sur le tueur en série Jeffrey Dahmer pour Netflix, notre site sœur rapporte Deadline.

La mini-série, intitulée Monster: The Jeffrey Dahmer Story, raconte l’histoire de l’un des tueurs les plus tristement célèbres d’Amérique, qui a été reconnu coupable du meurtre de 15 hommes et garçons, avec ses méthodes telles que la mutilation, la nécrophilie et le cannibalisme. (Dahmer a ensuite été tué en prison par un codétenu.) La série se concentrera sur le point de vue des victimes de Dahmer et examinera également «l’incompétence et l’apathie de la police qui ont permis au natif du Wisconsin de se lancer dans une série de meurtres de plusieurs années», par date limite , Dahmer ayant failli être appréhendé à plusieurs reprises, puis relâché par un système judiciaire qui le considérait comme inoffensif.

Le casting de Dahmer n’a pas encore été annoncé – une recherche à l’échelle nationale du bon acteur est actuellement en cours – mais le gagnant des Emmy, Richard Jenkins (Six Feet Under, Olive Kitteridge) jouera le père de Dahmer, Lionel, un chimiste qui a montré à un jeune Jeffrey comment faire blanchir et préserver les os d’animaux – une technique que Dahmer utilisa plus tard sur ses victimes.

Murphy servira de co-créateur avec Ian Brennan, partenaire d’écriture fréquent, qui a travaillé sur Ratched, Hollywood et The Politician avec Murphy ainsi que Glee et Scream Queens. Carl Franklin (Mindhunter) dirigera le pilote, avec la collaboratrice de Murphy, Janet Mock (Pose, Hollywood), écrivant et réalisant également plusieurs épisodes.