Jem Wolfie met ses fesses au premier plan alors qu’il joue du piano | Instagram

La belle fille de fitness Jem Wolfie Il a ravi ses millions de followers en enregistrant une vidéo dans laquelle il met ses beaux charmes au premier plan tout en jouant du piano, l’un de ses grands dons et talents qu’il a fait connaître.

Nul doute que la jeune mannequin australienne, Jem Wolfie, fait sensation sur les réseaux sociaux pour avoir fusionné sa beauté avec ses grandes compétences.

Wolfie, qui est également mannequin et fan de fitness, partage constamment des vidéos dans lesquelles elle enseigne ses compétences en tant qu’excellente basketteuse et son grand don en musique.

Et c’est que Jem Wolfie aurait pu faire en tant que basketteur sinon pour une blessure au genou subie à l’âge de 17 ans, lorsque le ligament croisé antérieur et le ligament collatéral médial ont été déchirés.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, il continue de pratiquer le sport du panier pour rester en forme, même si sa maîtrise du ballon et sa précision au tir sont telles que beaucoup les comparent à Stephen Curry, l’un des grands virtuoses de la NBA.

C’est dans le réseau social d’Instagram où Jem C’est une célébrité, avec plus de deux millions et demi d’abonnés en attente de ces vidéos, de ses photos et de ses conseils sur la forme physique et la nutrition.

La Jem, née à Perth, qui gagne sa vie en tant que mannequin, instructrice de conditionnement physique et experte en alimentation saine, captive complètement par son enthousiasme et son incroyable talent dans divers domaines.

Il est à noter que Jem a fait ses premiers pas en MMA, en haltérophilie et en natation, bien qu’elle soit essentiellement connue pour ses dons en tant que version féminine de Curry.

En fait, il a également des compétences dans le monde de la musique, ce qu’il a fait connaître une fois de plus dans l’une de ses dernières publications où il a mis son énorme retour tout en portant un string impertinent et en jouant du piano.

3 souvenirs pour votre week-end! Pouvez-vous deviner ce que les chansons sont dans l’ordre? Commentaires ci-dessous! Celui qui devine correctement obtient un cœur », a écrit Jem dans le post.

Cliquez ici pour voir la vidéo de Jem jouant du piano d’une manière assez particulière.

Sans aucun doute Jem Wolfie Elle est considérée comme une reine du fitness sur le célèbre réseau social Instagram où, en plus de ses photographies enflammées, elle balaye également ses vidéos de basket.

Il est à noter que ce qui la caractérise le plus aujourd’hui est son récit Seuls les fans Et comme d’habitude, l’influenceuse australienne a montré une photo de ceux qu’elle y publie et comme prévu, ses followers étaient ravis de s’inscrire.

Ainsi, avec plus de 2,6 millions d’admirateurs sur son compte Instagram officiel, les gens s’échauffent à chaque fois qu’ils la voient à peine couverte, mais malheureusement, étant un réseau ouvert, il a des termes et conditions qui ne permettent pas de montrer des photos trop risquées.

Et en fait, c’est pour cette petite, mais en même temps grande raison, qu’elle et de nombreuses autres célébrités ont des profils sur la célèbre page OnlyFans, un service qui est payé, mais qui n’a pas de censure.

Cependant, un prix spécial pour les 30 premiers jours de 5 $ est annoncé sur la plateforme pour pouvoir apprécier le contenu de Jem, puis il y a des forfaits de 3 mois pour 22,48 $ et des forfaits de 6 mois pour 41,96 $, tous en solde, puisque le prix régulier est de 10 $ par mois.

D’autre part, il vend également ses propres marchandises, des livres électroniques d’exercices et de recettes, et comme nous l’avons déjà mentionné, il gagne également des milliers de dollars en utilisant la célèbre plateforme OnlyFans.

