Jem Wolfie remplace Joselyn Cano avec le dos tourné et un déshabillé noir! | Instagram

Le jeune mannequin australien, Jem Wolfie, fait sensation sur les réseaux sociaux pour fusionner sa beauté avec ses grandes compétences et cette fois, elle a impacté ses millions de followers de manière surprenante, montrant pleinement ses charmes.

Jem Wolfie est considérée comme une reine du fitness sur le réseau social Instagram, où en plus de ses photos audacieuses, elle balaye également ses vidéos de basket-ball.

Et cette belle fille est une ancienne basketteuse non professionnelle, cependant, elle a plus d’abonnés sur Instagram que de nombreux athlètes et gagne des millions grâce à son site Seulement les fans Et pour couronner le tout, la maison de disques de Kanye West le paie pour des publicités promotionnelles.

Jem Wolfie aurait pu le faire en tant que basketteuse n’eut été d’une blessure au genou qu’elle a subie à 17 ans, lorsqu’elle s’est déchirée le ligament croisé antérieur et le ligament collatéral médial.

Pourtant, c’est sur le réseau social Instagram que Jem est une célébrité, avec plus de 2,6 millions de followers en attente de ces vidéos, de ses photographies et de ses conseils sur la préparation physique et la nutrition.

JemNée à Perth, elle gagne sa vie en tant que mannequin, instructrice de fitness et experte en alimentation saine, captivée par son enthousiasme et son talent.

Il est à noter qu’en dehors du basketball, qu’elle a pratiqué dans la Western Australian Basketball League (WABL), Jem a fait ses premiers pas en MMA, en haltérophilie et en natation, bien qu’elle soit essentiellement connue pour ses talents de version féminine de Curry.

Cependant, ce qui la caractérise le plus aujourd’hui est son compte Only Fans et l’influenceuse australienne a montré une photo de ceux qu’elle y publie et comme prévu, ses followers étaient ravis de s’inscrire.

Voir plus de ce petit butin sur mes seuls fans! Lien dans la bio #booty », a écrit Jem dans le post.

Sur la photo dont nous parlons dans cette note, nous pouvons voir Jem portant un lenc3r noir et dentelle provocateur alors qu’il se tient sur le dos en regardant en arrière et tenant ses gros gloutons avec ses mains, laissant très, très peu à l’imagination sûrement plus d’un bave.

Cette photo a été partagée depuis le 30 juin dernier et jusqu’à présent, elle compte plus de 143 mille likes et d’innombrables commentaires de ses followers qui sont fous amoureux d’elle et n’arrêtent pas d’écrire à quel point elle est belle, compliments et bien sûr compliments.

Il est à noter qu’en plus de ses compétences sportives, Jem Il a également des connaissances musicales et joue généralement du piano de manière excellente.

Ainsi, avec plus de 2,6 millions de followers sur son compte Instagram officiel, le public s’échauffe à chaque fois qu’elle la voit à peine couverte, cependant, étant un réseau ouvert, il a des termes et conditions qui ne permettent pas de montrer des photos trop risquées .

C’est pour cette petite, mais en même temps excellente raison, qu’elle et de nombreuses autres célébrités ont des profils dans Seulement les fans, un service qui est payé, mais qui n’a pas de censure.

Mais peut-être que maintenant vous vous demandez combien devez-vous payer pour voir Jem Wolfie sans censure? Eh bien, la plateforme annonce un prix spécial pour les 30 premiers jours de 5 $.

Et puis il y a des forfaits de 3 mois pour 22,48 $ et des forfaits de 6 mois pour 41,96 $, tous en solde, puisque le prix régulier est de 10 $ par mois.

