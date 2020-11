Alors que le Magnum original, PI aurait pu durer beaucoup plus de huit saisons, la star de la série Tom Selleck y a effectivement mis fin après avoir choisi de s’éloigner de l’une des émissions de télévision les plus populaires à l’époque. Récemment, le célèbre acteur moustachu a révélé pourquoi il avait laissé Thomas Magnum derrière lui en 1988 – et pourquoi il avait pris une longue pause d’Hollywood au début des années 1990.

“J’ai quitté Magnum, non pas parce que je ne l’aimais pas ou que j’en avais marre”, a déclaré Selleck – qui joue maintenant sur les Blue Bloods de CBS, qui a terminé sa 10e saison au printemps dernier, a déclaré à PEOPLE “J’en avais marre. Et je voulais une vie en trois dimensions parce que je n’en avais pas. ” La même année, Selleck a quitté Magnum, il a acheté un ranch à Venise, en Californie, et y vit depuis avec sa femme de 33 ans, Jillie.

«Mes relations et mon ranch me gardent sain d’esprit», a déclaré Selleck, 75 ans, à propos de la propriété, qui comprenait une ferme d’avocats en activité jusqu’à une récente sécheresse. Il abrite également 1 500 arbres indigènes. «Je fais du travail bruyant, et je fais le tour. J’aime voir les choses grandir. C’est une retraite.

Depuis la fin de Magnum, Selleck s’est concentré sur la recherche d’un équilibre parfait entre le temps de travail et le temps passé avec sa famille. Selleck a également deux enfants, Hannah, 31 ans, et Kevin, 54 ans, de son mariage avec Jacqueline Ray. “Je savais intellectuellement ce que cela signifierait en termes d’être une personne publique, mais tant que vous ne l’avez pas vécu, il n’y a aucun moyen de le comprendre”, a déclaré Selleck à PEOPLE. “J’avais le sentiment:” Je ne pense pas que je suis fait pour ça. “”

Selleck a commencé à Hollywood en 1969, travaillant presque sans arrêt dans des films et des émissions de télévision jusqu’à la fin de Magnum. Au milieu des années 1990, il a recommencé à travailler, avec des rôles dans Friends et des westerns populaires faits pour la télévision. En 2005, il a réalisé son premier film de Jesse Stone, Stone Cold, qui l’a rendu populaire auprès des téléspectateurs de CBS.

En 2010, il a été choisi comme commissaire de police de New York Frank Reagan, un rôle qu’il a depuis lors. «Je suis fier de mon travail, j’aime toujours ce que je fais et j’ai ma famille», a déclaré Selleck à PEOPLE. “J’ai été extrêmement chanceux.”

Ses co-stars apprécient également l’expérience de Selleck. “Il est tellement dévoué à son travail que vous n’allez pas venir lui dire ces magnifiques idées que vous avez sur la façon de rendre ses scènes spéciales”, a déclaré Wahlberg dans une interview à PopCulture.com plus tôt cette année. “Il a déjà proposé 500 idées lui-même une semaine avant même que vous ne vous assoyiez avec lui. C’est à quel point il est dévoué à son travail.”

Blue Bloods revient le 4 décembre à 20 h HE sur CBS. Pour en savoir plus sur l’émission, Tom et toutes vos stars et émissions préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!