Jen Selter bien sûr pour les avoir comme elle Ronde et ferme! | Instagram

Le gourou du fitness, Jen Selter, impressionne de plus en plus ses followers avec ses routines impressionnantes et nous allons maintenant vous parler d’un cours en ligne que vous allez sûrement adorer, car grâce à lui, vous pourrez avoir une arrière-garde comme elle.

Il ne fait aucun doute que s’il y a quelque chose dans lequel Jen Selter se démarque, ce sont ses fessiers ronds et fermes qui, bien qu’ils semblent extraits d’une salle d’opération, la vérité est qu’ils sont 100% naturels.

Jen Selter Elle est une déesse du monde du fitness et au fil des ans, sur la base de ses routines d’exercice, elle a réussi à avoir un corps d’envie pour les femmes de tous âges.

Cette fille américaine accumule plus de 12 millions d’utilisateurs sur son seul compte Instagram officiel, qui apprécient ses vidéos tous les jours, dans lesquelles elle tente d’inspirer ses followers à mener une vie beaucoup plus saine et bien sûr les messieurs ravissent aussi avec eux, car il a une silhouette phénoménale.

Jen Selter a sans fin routines gratuites Dans ses réseaux sociaux, cependant, l’un des plus recherchés est peut-être le squat, l’un des exercices qui lui a permis d’avoir l’une des meilleures retraites aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde.

Dans cette routine que nous allons vous montrer, Jen combine les mouvements de la partie inférieure de votre corps pour non seulement tonifier vos fessiers, mais aussi des jambes parfaitement formées.

Il n’y a pas de gym, pas de problème! Voici quelques exercices de fesses que vous pouvez faire à la maison et qui ne nécessitent pas d’équipement! Essayez-les et dites-moi ce que vous en pensez, je vous promets que vous ressentirez la brûlure! », A-t-il écrit dans le post.

Et c’est que pour être en forme, vous n’avez pas besoin d’être dans l’une des salles de sport les plus chères ou même dans une salle de sport bon marché, car vous pouvez obtenir un bon corps de chez vous et avec seulement quelques éléments de matériel qui serviront de poids.

Cette routine a été partagée il y a un mois et compte plus de 300000 reproductions et des commentaires sans fin de ses adeptes, femmes et hommes, car elle est une fille à admirer et bien plus encore parce qu’elle partage ses routines sans rien avoir en retour, sachant simplement que cela aide des millions de personnes à améliorer leur apparence physique.

Nul doute que la belle mannequin Jen Selter a parfaitement su séduire son public, hommes et femmes.

Cette jeune fille de 27 ans, qui a également une silhouette exceptionnelle, est une mannequin de fitness, une instructrice et une célébrité sur Internet qui s’est fait connaître grâce à ses caractéristiques physiques, qui l’ont conduite au professionnalisme dans le monde du mannequinat.

En plus d’être une cible pour les hommes pour leur anatomie incroyable, le compte Instagram officiel de Jen Selter est un éventail de possibilités pour obtenir nos fesses parfaitement tonifiées, sans avoir besoin d’aller à la salle de sport.

Ce beau modèle américain est le créateur d’innombrables exercices en sa faveur, comme celui qu’il exécute sur un tapis roulant en profitant de l’étirement d’une jambe vers l’arrière et demande aux muscles fessiers de travailler, en fait il y a peu d’outils qu’il utilise dans ses exercices, car dans la plupart d’entre eux il en fait un des ligues de résistance qui sont parfaites pour atteindre un corps inférieur d’envie.

De plus, à plusieurs reprises Jen Il a montré que c’est grâce aux exercices qu’il a réussi à avoir ce corps exceptionnel, mais il a aussi une alimentation impeccable avec laquelle il a contribué à atteindre son objectif.

