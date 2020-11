Jen Selter conseils pour rester en forme La reine du fitness! | Instagram

Le modèle Jen Selter Il a fait sensation pour ses incroyables routines d’exercices et sa grande silhouette, mais il existe d’autres astuces avec lesquelles il reste en forme, comme manger, donc nous en parlerons un peu.

Avec plus de 12 millions d’abonnés sur le réseau social Instagram, Jen Selter est l’un des modèles de fitness les mieux payés pour promouvoir les produits des réseaux sociaux.

Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens se demandent et c’est comment il a réussi à atteindre ce chiffre enviable qui a retenu l’attention des femmes et des hommes.

Être en forme pour moi est un style de vie. Je ne suis pas fan des régimes drastiques ou de quelque chose comme ça. J’ai un horaire de voyage très chargé et il est très important de manger sainement et bien manger tout au long de l’année », a expliqué Jen Selter.

De plus, Jen Selter a un régime qui favorise la nourriture nutritive, comme le saumon, le poulet, les salades et les smoothies, bien qu’il ait un petit goût coupable qui est autorisé sur une base quotidienne.

Chaque jour, je mange un morceau de chocolat noir ».

Jen Selter J’explique également que la modération est la clé et qu’un «repas de triche» est nécessaire, car l’esprit joue un rôle très important à ce stade.

Et en ce qui concerne la routine d’exercice qu’elle effectue, elle a révélé qu’elle avait commencé à travailler son corps dès son plus jeune âge, cependant, pendant plus de 6 ans, elle a intensifié sa routine.

J’ai toujours été intéressé par le fitness et je me concentre sur les exercices des fessiers ».

Les formations dispensées par les soi-disant “reine du fitness“Il consiste en une combinaison d’exercices cardio, d’autres avec des poids et des shapers.

En plus d’une routine d’exercice, vous devez avoir un partenaire pour les faire et vous voulez vivre une vie saine comme mode de vie », explique Jen Selter.

Les résultats de tout ce qu’il fait sont visibles et ses abonnés transforment également son compte Instagram en une entreprise très lucrative.

Il s’est avéré que Jen Selter facturait environ 50 000 $ chaque fois qu’elle mentionnait une marque dans l’une de ses publications, pas mal, non?

Et c’est que réussir à faire ce que vous aimez le plus est ce qui est arrivé à Jen SelterC’est en 2010 qu’il a commencé à réussir sur internet avec sa routine sportive et depuis, il n’a pas arrêté.

Certaines fesses d’acier qui sont l’objectif de ses fidèles sont son plus grand trésor et la clé de son grand succès ces dernières années a été la persévérance.

Jen Selter C’est une gourou du fitness de la tête aux pieds qui, comme nous l’avons déjà mentionné, est devenue célèbre grâce à sa persévérance et à son travail acharné.

Son corps sculptural est le résultat de beaucoup d’entraînement et d’une alimentation saine, le mieux est que tout le monde puisse suivre ses traces!

Abdomen plat et tonique, jambes fines, il ne fait aucun doute que son corps est un temple du sport, cependant, il y a une partie qui soulève plus de soupirs que d’autres.

Et c’est que ses followers adorent ses fesses d’acier parfaites et toniques, parmi lesquelles la chanteuse Rihanna, qui n’hésite pas à suivre ses publications.

De plus, Jen sait que pour se mettre en forme, il faut se fixer des objectifs, c’est pourquoi son site www.jenselter.com est marqué par des défis avec des plans et des routines adaptés pendant des semaines.

Jen comprend qu’il est difficile de changer de régime surtout quand on a mangé malsain, c’est pourquoi il recommande de ne pas se décourager mais d’être patient.

Suivez leurs conseils pour commencer votre régime:

Évitez les sodas et le café avec de la crème et du sucre. Conservez les fruits et légumes coupés au réfrigérateur, toujours prêts pour une collation rapide. Dites non à l’alcool car il peut contenir jusqu’à 600 calories ou plus et si vous avez envie d’une boisson, mélangez-le avec de l’eau minérale au lieu de jus de fruits et vous réduirez les calories de moitié. Évitez le sucre transformé et les armoires vides de gâteaux, biscuits, bonbons, biscuits, etc. Essayez de manger des protéines à chaque repas, ce qui vous aidera à vous rassasier et à réduire les fringales de l’après-midi.

Ce n’est pas si compliqué d’avoir une vie saine, car il ne s’agit pas de vivre la souffrance sur les régimes alimentaires, mais d’apprendre quoi manger et quoi d’autre, en plus de commencer une routine d’exercice d’au moins une demi-heure par jour.

