Jen Selter vous motive à faire de l’exercice, elle a l’air super déshabillée | Instagram

Le beau modèle de fitness, Jen SelterIl sait parfaitement attirer l’attention de ses followers et c’est pourquoi pour les motiver il porte toujours ses plus beaux vêtements et montre une transition de la façon dont il change même ses baskets.

Jen Selter a surpris ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec chacune de ses publications et elle sait ce que tout le monde aime et bien sûr elle les enchante avec ça.

Celle connue sous le nom de “gourou du fitness” a montré sa silhouette incroyable de l’arrière-cour de sa maison en montrant comment elle est passée de sa chemise de nuit à ses vêtements de sport pour effectuer ses exercices quotidiens, cependant, au milieu de la transition, nous avons pu observer Jen portant un petite dentelle l3ncer1a Couleur blanche qui révélait complètement sa silhouette, un corps sans aucun doute phénoménal.

C’est hier que l’influenceuse a ébloui ses followers Instagram en partageant cette incroyable courte vidéo où elle montre un peu plus et laisse très peu à l’imagination, ce que ses millions de followers adorent bien sûr.

Ce qui caractérise beaucoup ce modèle, c’est que dans chacune de ses publications sur le réseau social Instagram, elle motive tout le monde d’une certaine manière ou écrit quelques conseils pour ne pas renoncer à mener une vie saine.

MOTIVATION HACK. Si vous ne vous asseyez pas dans la salle de sport, essayez de mettre votre tenue d’entraînement préférée. C’est une de mes stratégies préférées quand j’ai peu de motivation; Une partie me donne toujours un coup de pouce. Je ne suis pas aussi rapide que cette transition, mais vous voyez l’idée », a-t-il écrit dans le post.

Cliquez ici pour regarder la vidéo de Jen Selter.

Sans aucun doute, cela fait d’elle l’une des meilleures influenceuses du fitness, car elle essaie de motiver les gens chaque jour à adopter un meilleur style de vie et vous apprend que ce n’est pas pour suivre un régime ou mourir de faim, mais pour apprendre à manger et quoi c’est le meilleur pour toi.

Comme prévu, cette publication a fait sensation parmi les utilisateurs du réseau social et compte jusqu’à présent plus de 200 000 reproductions et des commentaires sans fin de ses abonnés.

Actuellement Jen Selter Elle est devenue l’une des influenceuses les plus suivies sur les réseaux sociaux et compte jusqu’à présent plus de 12 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, avec qui elle partage fréquemment des conseils sur l’exercice, l’alimentation et bien sûr son quotidien.

De plus, il convient de mentionner qu’en rassemblant ses cinq comptes sur Instagram, Jen Selter a accumulé plus de 20 millions de followers et est devenue une puissante influenceuse.

En fait, The Legacy Agency, une entreprise qui représente «la crème et la crème» du sport sur les plateformes numériques, a assuré que fessiers de cette belle fille ne valent que 2 millions de dollars.

Et comme si cela ne suffisait pas, des marques comme Nike, Lululemon et New Balance, entre autres, ont porté la fortune de Jen à huit millions de dollars.

Dans une interview il y a quelque temps, Jen Elle avait avoué qu’elle était une fille timide et, même, son premier petit ami l’avait eu à 16 ans, en plus, elle a assuré que son corps était naturel et l’a modelé lorsqu’elle faisait de l’exercice dans sa chambre, puisqu’elle évitait de sortir faire la fête comme eux d’autres garçons de son âge.

La new-yorkaise de 27 ans, également suivie par Yanet García, est considérée comme l’une des déesses du fitness les plus acclamées de ces dernières années et sait parfaitement que chacun de ses conseils d’entraînement est bien accueilli par ses adeptes.

