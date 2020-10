Jenelle Evans affirme qu’elle en a fini avec Twitter après que les fans de Teen Mom 2 l’ont accusée d’avoir critiqué l’ancienne co-star Leah Messer dans un tweet sur la dépendance. Messer a parlé de sa lutte contre la toxicomanie dans l’épisode de mardi de l’émission MTV, tweetant davantage sur son désir de “mettre fin à la stigmatisation” de chercher de l’aide tout en luttant contre la dépendance dans une série de tweets le 27 octobre.

“Il était très évident que je luttais contre la toxicomanie, mais je ne pense pas que quiconque devrait avoir honte de s’ouvrir et de chercher du soutien. Comment sommes-nous censés récupérer si nous sommes honteux et ridiculisés?” elle a tweeté pendant l’émission. “Votre soutien et votre amour comptent. La dépendance peut arriver à n’importe qui! #EndTheStigma.” Dans le même temps, Evans a écrit son propre tweet sur la dépendance, s’adressant de manière cryptique à une personne anonyme et la pressant de «dire la vérité».

Je me demande si vous allez vraiment dire la vérité sur votre dépendance. J’en sais trop. 😂 Pourquoi étais-je super honnête à propos du mien mais pas toi? Curieuse. 🧐 #ThinkingOutloud – Jenelle Evans (@ PBandJenelley_1) 27 octobre 2020

Lorsque les fans ont commencé à accuser Evans d’avoir regardé son ancienne émission et de tweeter négativement sur Messer, elle a d’abord répondu: “Vous n’avez aucune idée [what the f—] Je parle même de … mais continuez à supposer, “suivi peu de temps après”, si je tweet quelque chose, c’est toujours pris dans le mauvais sens. “Elle a ensuite affirmé que son tweet n’avait” rien à voir avec quiconque de la série, “insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un” vieil ami à moi du lycée “.

Elle a ensuite spécifiquement nié que le tweet concernait Messer, écrivant: “Je souhaite que vous arrêtiez tous de m’associer à l’émission. Passons tous maintenant. Merci!” Le refus n’a pas fait grand-chose pour dissuader ses adeptes, cependant, ce qui a conduit Evans à promettre qu’elle quittait complètement Twitter en raison du “drame qui a commencé à partir de rien”.

Je ne tweeterai plus. Ce drame qui commence à partir de rien me suffit. ✌🏼 Attrapez-moi sur YouTube. – Jenelle Evans (@ PBandJenelley_1) 28 octobre 2020

Ce n’était pas exactement une grande sortie, car les adeptes d’Evans se sont empilés, l’accusant de “jouer la victime” alors qu’elle était celle qui avait tweeté au départ. D’autres ont souligné que l’ancien membre de la distribution de MTV semble quitter beaucoup Twitter, pour revenir des heures ou des jours plus tard.

Vous voulez dire le drame que vous avez créé ?? Arrêtez de toujours jouer la victime .💁🏼‍♀️ – Linnéa🧚🏻 (@WildFreeChild_) 28 octobre 2020

Jenelle, si vous ne voulez pas que le drame sort du «vide», ne blâmez pas quelqu’un sur les réseaux sociaux à propos de son rétablissement 🤷‍♀️ – Kimberley Senetza (@ kymberlee2525) 28 octobre 2020

J’ai l’impression que vous quittez Twitter chaque semaine. Allez-y déjà. – Maureen (@hphjhb) 28 octobre 2020

Messer a parlé de son expérience de la toxicomanie dans son nouveau livre, Hope, Grace & Faith, disant à PopCulture en août qu’elle pensait que cela l’a aidée à “clôturer les chapitres de [her] la vie là-bas. “Parler de son expérience avec ses filles en faisait partie.” Mes filles se préparent à entrer au collège, et je ne voudrais rien leur cacher “, a-t-elle expliqué.” Je ne suis pas parfaite ; ils ne seront pas parfaits. Nous sommes tous imparfaitement parfaits. … Même avec la toxicomanie, je veux qu’ils comprennent ce qui peut arriver s’ils empruntent cette voie et à quel point cela peut être effrayant. “