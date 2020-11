Jenelle Evans et David Eason se retrouvent à nouveau bouillis dans une controverse entourant une arme de poing. Après avoir admis avoir tiré et tué le chien de la famille en 2019, Eason a été vu dimanche dans l’un des messages Instagram d’Evans avec une arme de poing attachée à sa hanche tout en tenant l’un de leurs enfants.

Le message a commencé à dire dans la légende qu’Evans «rangeait les courses» après un long voyage nécessaire au supermarché. Peu de temps après le début de la vidéo, Eason est vu marcher dans l’image avec une arme à feu sur son étui. Le message a rapidement attiré l’attention de ses abonnés qui ont rapidement remarqué ce qu’Evans tenait dans la vidéo. «Ce mec ne devrait pas du tout être capable de porter une arme», a répondu un utilisateur. Evans a en fait répondu à cette remarque, en disant “il n’y a aucune raison pour laquelle il ne devrait pas apparemment.” Un autre utilisateur n’a pas critiqué ce qui a été vu dans la vidéo, mais a admis qu’il pensait qu’il était interdit à Eason d’avoir des armes à feu, un commentaire auquel Evans a répondu et a déclaré que ce n’était pas le cas.

Eason, qui a récemment esquivé une affaire judiciaire de longue date après qu’une vidéo de décembre 2018 l’ait montré en train d’atteler le camion d’un inconnu et de le ramener à la surface, a fait face à de graves réactions en 2019 après avoir admis avoir tiré sur le chien de la famille. Tout a commencé lorsque Evans l’a accusé pour la première fois de l’avoir fait pendant l’été, une situation qui a finalement fait expulser Evans de MTV et de ses fonctions de Teen Mom 2. Ils ont même temporairement perdu la garde de leurs enfants à un moment donné pendant l’épreuve. Eason a affirmé qu’il l’avait fait pour protéger leurs enfants, affirmant que le bouledogue français n’était pas sans danger pour le ménage. Il a dit à PEOPLE que cela l’avait bouleversé, mais que c’était «une situation où ma fille, sa santé et sa sécurité étaient en danger. Le bulldog, qui s’appelait Nugget, aurait été agressif selon les deux hommes et Eason a déclaré qu’elle avait mordu leur fille de deux ans, Eason, à l’époque plus d’une fois au visage. En décidant de tirer sur le chien tout seul, Eason a déclaré que c’était une décision financière: «Je ne paierai personne pour euthanasier mon chien alors que je pourrais le faire moi-même.

Depuis son départ de Teen Mom 2, Evans s’est efforcée de continuer à développer sa marque à la fois sur YouTube et sur ses comptes de médias sociaux. Evans a passé neuf saisons dans l’émission MTV et était parmi les quatre originaux à apparaître.