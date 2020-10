Jenelle Evans et l’ex Nathan Griffith sont parvenus à un accord de garde sur le fils de 6 ans, Kaiser, après une bataille juridique longue et compliquée. L’ancienne star de Teen Mom 2 a célébré la “bonne nouvelle” sur Twitter après que TMZ a rapporté mardi qu’un juge avait signé leurs conditions de garde, ce qui a permis à Evans de conserver la garde physique principale et à Griffith d’obtenir la garde tous les deux week-ends.

Tous les cinq week-ends, la mère de Griffith s’occupera de Kaiser, et elle pourra également remplacer Griffith s’il ne peut pas être là pour son fils un week-end. Les vacances auront également un calendrier détaillé – Kaiser célébrera Thanksgiving avec sa mère pendant les années paires et son père les années paires. À Noël, Kaiser passera la matinée de Noël avec Evans, puis se rendra chez son père pour l’après-midi jusqu’au 27 décembre. Pendant l’été, Griffith aura six semaines d’affilée avec son fils lorsque l’école sera terminée. Les deux parents partagent la garde légale de Kaiser et doivent déterminer eux-mêmes les points d’échange, mais il leur est interdit de parler mal l’un de l’autre devant leur enfant.

Enfin, quelques bonnes nouvelles à partager avec vous tous. 😂💓👍🏼 @GroundLevelUp https://t.co/iTNF908Yw1 – Jenelle Evans (@ PBandJenelley_1) 20 octobre 2020

C’est la conclusion d’une longue et désordonnée bataille pour la garde, au cours de laquelle Griffith a accusé le mari d’Evans, David Eason, d’avoir abusé physiquement de son enfant. En juillet, il s’est rendu sur Twitter avec une diatribe contre les services d’urgence du comté de Columbus en Caroline du Nord pour ne pas avoir écouté ses préoccupations au sujet de son fils. “Puisque NOOOOO on entend, je dirai ceci. [Columbus County Emergency Services] n’aidera pas, les services sociaux ont fait de leur mieux, mais NOOOO a écouté… [It] me fait [realize] il y a quelque chose qui cloche dans le système judiciaire », écrivait Griffith à l’époque.« Comment allez-vous [explain] marques sur le dos de mon fils, [his] oeil au beurre noir, marques de fouet à l’arrière, enquête policière continue. Des accusations contre David Eason pour violence multiple et comportement agressif… RIEN NE SE PASSE. Qu’est-ce que je suis censé faire en plus d’être un parent paniqué! “

Les allégations d’abus remontent à des années, car dans un épisode de Teen Mom 2 en janvier 2019, Griffith a refusé de quitter Kaiser avec Evans et Eason parce qu’il pensait qu’Eason maltraitait son fils, sa mère et la mère d’Evans le soutenant avec ces réclamations. Les services de protection de l’enfance ont effectué de nombreuses visites au domicile d’Evans, retirant même temporairement les enfants du couple de leur domicile après qu’Eason ait tiré et tué le chien de la famille en avril 2019. En juillet 2019, un juge a rétabli la garde normale du couple.