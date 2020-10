Exclusif

Jenelle Evans et son bébé papa, Nathan Griffith, ont enfin un plan pour partager la garde de leur fils – et il faudra un troisième adulte … la maman de Nate.

Un juge a signé l’accord de garde entre les ex pour être parent de leur fils, kaiser … et il comprend un calendrier détaillé. Selon la documentation, Jenelle conserve la garde physique principale de l’enfant de 6 ans, tandis que Nathan le reçoit un week-end sur deux.

grand-mère Doris s’occupera du garçon tous les 5 week-ends, et quand Nate ne peut pas le faire, sa mère peut le remplacer en son nom.

Kaiser sautera également d’un foyer à l’autre pendant les vacances – les années paires, il sera avec sa mère pour Thanksgiving et avec son père pour les autres. À Noël, Kaiser est sur le point de célébrer avec Jenelle le matin de Noël, puis avec son père plus tard dans la journée … et jusqu’au 27.

Nathan a eu beaucoup de temps pour être avec Kaiser pour l’été – 6 semaines d’affilée une fois l’école terminée. Pour la fête des mères et des pères – eh bien, c’est facile.

Les deux parents partageront la garde légale de l’enfant et devront trouver des points d’échange entre eux. Kaiser ne peut pas non plus être à plus de 2 heures de Jenelle lorsqu’il rend visite à papa. Et, selon le juge, aucun des parents ne peut se parler devant lui.

Vous vous souviendrez … Nathan juré d’obtenir la garde de Kaiser l’année dernière, affirmant que Jenelle était une mère inapte et retournait son fils contre lui. On dirait qu’ils ont réussi à résoudre leurs différences après tout ce temps … une bonne affaire.